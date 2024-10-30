Конец сказки. Клуб Второй лиги обидно вылетел из Кубка Украины
«Пробой» пропустил от «Буковины» на 88-й минуте матча
В среду, 30 октября 2024 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу между «Пробоем» Городенка и черновицкой «Буковиной». Победу со счетом 1:0 одержала гостевая команда.
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Клуб Второй лиги достойно держался в поединке против представителя на ранг высшего дивизиона, однако на 88-й минуте все-таки пропустил мяч, который решил судьбу встречи. Гол на счету вингера Богдана Бойчука, который появился на поле лишь на 74-й минуте.
До матча против «Буковины» скромный «Пробой» выбил из Кубка Украины «Хуст», «Куликов-Белку» и премьер-лиговый «Ингулец».
Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября
Пробой – Буковина – 0:1
Гол: Бойчук, 88
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