Пробой – Буковина – 0:1. На минимальных оборотах. Видео гола и обзор

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между командами «Пробой» и «Буковина».

Для обеих команд это было серьезное испытание, ведь ни одна из них ранее не доходила до четвертьфинальной стадии Кубка.

Игроки «Буковины» имели на поле минимальное преимущество, но это не принесло дивидендов команде из Черновцов.

Во втором тайме буковинцы продолжали владеть инициативой, но слаженные действия защитников «Пробой» спасали команду от пропущенного гола до последних десяти минут.

В конце матча Богдан Бойчук смог открыть счет. Это произошло на 88-й минуте, и «Буковина» прошла в четвертьфинал.

Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября

«Пробой» – «Буковина» – 0:1

Гол: Бойчук, 88.