Григорий ЧУРИЛОВ: «Если будет Шахтер – у нас будет праздник»

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов поделился впечатлениями после кубковой игры, где его команда победила «Пробой» из Городенки и вышла в исторический четвертьфинал.

«Сейчас нас переполняет большая радость. Команда, обслуживающий персонал, работники клуба - все отдали свои силы для этого успеха! Такое объединение усилий сработало сегодня! Все ребята, которые были в стартовом составе, кто вышел на замену и кто остался на скамейке запасных, болельщики, которые приехали поддержать «Буковину» - все мы сегодня были едины. Главное, что ребята до конца верили в наши принципы. И даже несмотря на то, что соперник навязывал нам плотную борьбу, большое количество единоборств, очень высокий темп, мы победили за счет собственной веры в успех, командной дисциплины и проявления на 100 процентов волевых качеств.

Стоит отдать должное команде соперника. Она не позволила нам продемонстрировать то, что мы хотели. Но это аксиома футбола. любая команда играет так, как ей позволяет соперник. Хозяева поля также, как и мы, на 100 процентов продемонстрировали бойцовские качества. Сегодня в Городенке был настоящий праздник футбола!

Что сказать о Богдане Бойчуке? Он немного удивился, потому что вышел не на привычной ему позиции вингера, а - инсайда. Я верил в него. Ему важно было сыграть хорошо, потому что недавно он получил травму, после чего восстанавливался. У него была непростая подготовка к матчу. В своей работе мы, тренеры, постоянно смотрим на состояние игроков и не только физическое, но и психо-эмоциональное. Он честно сказал, что его хватит только на 20 минут. И вот перед его выходом на поле я ему сказал: «Богдан, твое время пришло! Я в тебя верю!»

Кого хотим видеть соперником в четвертьфинал? Судьи сказали, будет «Шахтер». Если будет «Шахтер» - у нас будет праздник, потому что кубковой весны в Черновцах еще не было. Но жеребьевка от нас не зависит. Готовиться будем к любому сопернику», - прокомментировал Чурилов выход команды в четвертьфинал.