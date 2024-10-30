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Кубок Украины
Пробой
30.10.2024 12:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2024, 12:00 |
141
0

Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 12:00 |
141
0
Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча между командами Пробой Городенка и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/8 финала

30 октября. Городенка, Пробой-Арена

  • 12:00. Пробой Городенка – Буковина Черновцы

Главный судья – Артем Михайлюк (Житомир)

Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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