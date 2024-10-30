Кубок Украины30 октября 2024, 12:00 |
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Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины
30 октября 2024, 12:00 |
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30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча между командами Пробой Городенка и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины. 1/8 финала
30 октября. Городенка, Пробой-Арена
- 12:00. Пробой Городенка – Буковина Черновцы
Главный судья – Артем Михайлюк (Житомир)
Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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