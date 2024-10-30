Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу
29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
В 1/4 финала пробились:
- Клубы УПЛ: Шахтер Донецк, Динамо Киев, Рух Львов, Александрия, Полесье Житомир, Верес Ровно
- Клубы Первой лиги: Буковина Черновцы, Виктория Сумы
Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 2025 году, дата жеребьевки пока неизвестна.
Финальный матч состоится 14 мая 2025 года, арена будет названа позже.
Кубок Украины по футболу
1/8 финала
29 октября
18:00. Рух Львов – Карпаты Львов – 1:0 [отчет]
Гол: Пидгурский, 79
30 октября
12:00. Пробой Городенка – Буковина Черновцы – 0:1 [отчет]
Гол: Бойчук, 88
13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия – 1:4 [отчет]
Голы: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 37 (пен)
15:30. Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:2 (д.в.) [отчет]
Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31 (пен), Ванат, 99
15:30. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог – 2:1 [отчет]
Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 – Задерака, 17
18:00. Шахтер Донецк – Заря Луганск – 1:0 [отчет]
Гол: Траоре, 21
18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – 2:1 (д.в.) [отчет]
Голы: Степанюк, 59, Кампос, 92 – Слободян, 55 (пен)
18:00. Виктория Сумы – ЛНЗ Черкассы – 2:2 (пен. 3:1) [отчет]
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Матч состоится 30 октября в 18:00 по Киеву