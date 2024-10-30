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Кубок Украины
30 октября 2024, 22:07 | Обновлено 30 октября 2024, 22:17
7009
8

Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу

30 октября 2024, 22:07 | Обновлено 30 октября 2024, 22:17
7009
8
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
УАФ

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В 1/4 финала пробились:

  • Клубы УПЛ: Шахтер Донецк, Динамо Киев, Рух Львов, Александрия, Полесье Житомир, Верес Ровно
  • Клубы Первой лиги: Буковина Черновцы, Виктория Сумы

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 2025 году, дата жеребьевки пока неизвестна.

Финальный матч состоится 14 мая 2025 года, арена будет названа позже.

Кубок Украины по футболу

1/8 финала

29 октября

18:00. Рух Львов – Карпаты Львов – 1:0 [отчет]

Гол: Пидгурский, 79

30 октября

12:00. Пробой Городенка – Буковина Черновцы – 0:1 [отчет]

Гол: Бойчук, 88

13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия – 1:4 [отчет]

Голы: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 37 (пен)

15:30. Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:2 (д.в.) [отчет]

Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31 (пен), Ванат, 99

15:30. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог – 2:1 [отчет]

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 – Задерака, 17

18:00. Шахтер Донецк – Заря Луганск – 1:0 [отчет]

Гол: Траоре, 21

18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – 2:1 (д.в.) [отчет]

Голы: Степанюк, 59, Кампос, 92 – Слободян, 55 (пен)

18:00. Виктория Сумы – ЛНЗ Черкассы – 2:2 (пен. 3:1) [отчет]

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы Буковина Черновцы Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка Рух - Карпаты Ворскла - Динамо Верес - Оболонь Шахтер - Заря статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 8
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sashav2007
коли жеребкування?
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+5
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ILLUMINATOR
Виктория только что выбила ЛНЗ
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+1
Remark
Якось … на цей кубок!
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-1
Sashko57
Навіщо жеребкування: Шахта - кубок, динама - перше місце. Не зможуть самі, так є судді.  
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-7
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