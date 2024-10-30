Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В 1/4 финала пробились:

Клубы УПЛ: Шахтер Донецк, Динамо Киев, Рух Львов, Александрия, Полесье Житомир, Верес Ровно

Клубы Первой лиги: Буковина Черновцы, Виктория Сумы

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 2025 году, дата жеребьевки пока неизвестна.

Финальный матч состоится 14 мая 2025 года, арена будет названа позже.

Кубок Украины по футболу

1/8 финала

29 октября

18:00. Рух Львов – Карпаты Львов – 1:0 [отчет]

Гол: Пидгурский, 79

30 октября

12:00. Пробой Городенка – Буковина Черновцы – 0:1 [отчет]

Гол: Бойчук, 88

13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия – 1:4 [отчет]

Голы: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 37 (пен)

15:30. Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:2 (д.в.) [отчет]

Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31 (пен), Ванат, 99

15:30. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог – 2:1 [отчет]

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 – Задерака, 17

18:00. Шахтер Донецк – Заря Луганск – 1:0 [отчет]

Гол: Траоре, 21

18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – 2:1 (д.в.) [отчет]

Голы: Степанюк, 59, Кампос, 92 – Слободян, 55 (пен)

18:00. Виктория Сумы – ЛНЗ Черкассы – 2:2 (пен. 3:1) [отчет]

Инфографика