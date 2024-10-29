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Кубок Украины
Рух Львов
29.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Карпаты Львов
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Кубок Украины
29 октября 2024, 20:02 | Обновлено 29 октября 2024, 20:29
873
2

Кубковый реванш. Рух одолел Карпаты на пути к 1/4 финала Кубка Украины

Команда Пономарева извинилась перед собственными фанатами за поражение недельной давности

29 октября 2024, 20:02 | Обновлено 29 октября 2024, 20:29
873
2
Кубковый реванш. Рух одолел Карпаты на пути к 1/4 финала Кубка Украины
ФК Рух Львов

Матчи с участием украинских команд посреди рабочей недели, но не на международной арене – это не загадка, а реальность Кубка Украины, который в полноценном формате сопровождает ход событий в этом сезоне. В конце октября мы должны были определить состав участников будущей четвертьфинальной стадии, и далеко не каждой команде из Премьер-лиги уже приходилось участвовать в этом турнире.

Например, львовский «Рух» еще официально не стартовал, как уже на первом для себя шаге турнирной сетки получил очень принципиального соперника. Впрочем, насколько горячим может оказаться львовское дерби между «желто-черными» и «Карпатами» нам пришлось узнать чуть больше, чем неделю назад, когда футболисты Владислава Лупашко в первой встрече в истории отношений этих двух команд одержали победу с минимальным счетом (1:0). Уже тогда было довольно жарко, хотя это была лишь игра первого круга чемпионата, а коллективы решали совершенно отличные друг от друга задачи в турнирной таблице. На этот раз победитель забирал пропуск в следующий раунд.

И если «Карпаты» в первой игре выглядели заряженными на борьбу и собранными, то на этот раз гости «Арены Львов» могли пропустить уже на первых минутах, когда на ровном месте ошибся Мирошниченко, но Краснопир не реализовал выход один на один с Кемкиными под острым углом. Тонкости этого противостояния заключались в том, что подобных острых моментов было не так уж и много, и если никто не промахивался, то мы долгое время обходились вообще без интересных событий на поле.

Духу дерби это не слишком соответствовало, поэтому приходилось слушать неистовых фанатов на трибунах больше, чем восхищаться действиями игроков. Хотя и без того было заметно, что «желто-черные» превосходят «львов» в контроле мяча, и в конце концов просто чаще находятся в завершающей трети собственных атак, поэтому хоть какое-то напряжение создают. У «Карпат» зато был дальний удар Очеретько посреди первого тайма, с которым спокойно разобрался Ледвий, и все.

Более того – Лупашко во время перерыва так и не удалось вдохновить свою команду на создание острых моментов, поэтому за второй тайм гости получат справедливый жирный «минус», а хозяева взамен своего таки достигли. Мастерский дальний удар Пидгурского, который на 79 минуте еще не успел даже привыкнуть к игре после появления на замену, поразил левый нижний угол ворот Кемкина, после чего начался обратный отсчет до вылета «Карпат» из этого турнира. Потому что ничего интересного «львы» так и не смогли создать.

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Рух» – «Карпаты» – 1:0

Гол: Пидгурский, 79

Предупреждения: Адамюк, 17, Мирошниченко, 51, Альварес, 70

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Холод, Сыч – Пастух, Слюсар (Пидгурский, 76), Федор (Притула, 90+3) – Карабин (Рунич, 90+3), Краснопир (Климчук, 76), Квасница (Клайвер, 60).

«Карпаты»: Кемкин – Адамюк, Педросо, Бабогло, Мирошниченко – Бруниньо (Векляк, 90+3), Альварес, Чачуа (Клименко, 87) – Очеретько (Шах, 82), Игор (Устименко, 83), Стенио (Костенко, 83).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 12 (6) – 7 (3)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

РУХ – КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

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Кубок Украины по футболу Карпаты Львов текстовая трансляция Рух Львов Рух - Карпаты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Southeast*-*
какаяразница для Львова
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-1
_Quantum19_
Нічого не хочу сказати, але жовті отримували лише гравці "Карпат".)
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-2
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