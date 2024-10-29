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Рух Львов
29.10.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 02:16 |
35
0

Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Кубковое львовское дерби обещает стать даже более горячим, чем в чемпионате

29 октября 2024, 02:16 |
35
0
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
УПЛ

Во вторник, 29 октября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют львовские «Рух» и «Карпаты». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Рух


Львовский «Рух» достаточно успешно начал сезон, поэтому сразу пошли разговоры о том, что команда Виталия Пономарева будет претендовать уже не просто на место в еврокубках, а сразу и на чемпионский титул. Но также быстро, как все эти обсуждения начались, они и подошли к концу. Ведь пришла осень, а это, как оказалось, не лучшее время для движения вверх по турнирной лестнице для «желто-черных».

Можно сказать, что «Рух» заглох. А иначе, как воспринимать серию из уже шести матчей кряду без побед, пять из которых при этом завершились вничью? Однако многие справедливо отметят, что в этот период входят и гостевые встречи против «Александрии» (1:1) и «Динамо» (0:0), но при этом явно не таких результатов команда Пономарева ожидала получить от игр против «Колоса» (0:0) и «Черноморца» (1:1).

За это время «Рух» также успел и проиграть. Всего одну игру, но зато какую! То самое первое в истории дерби против «Карпат» (0:1), от момента проведения которого прошло чуть более недели, поэтому эмоции не просто свежи в памяти игроков «желто-черных», а они себя и вовсе не успели исчерпать. Какова причина такого спада в результатах у команды Пономарева? Да все та же – молодость и ограниченный кадровый потенциал. Но в последнее время хоть травмированные ранее игроки начали подтягиваться, и не так давно мы увидели возвращение на поле Марко Сапуги и Евгения Пастуха, так что в скором времени в центре поля «Руха» может быть серьезная конкуренция.

Карпаты


У львовских «Карпат» ситуация на старте сезона была куда менее оптимистичной, нежели у теперь уже полноценно принципиальных соперников. Но это и неудивительно – Владислав Лупашко готовился выступать в УПЛ во главе петровского «Ингульца», но уход Мирона Маркевича с должности главного тренера «львов» заставил переиграть ситуацию радикальным образом.

И пока новый тренер пытался донести свои идеи, «Карпаты» имели американские горки в плане результатов. Шокировав «Кривбас» (3:0), «зелено-белые» уступали «Динамо» (1:3), «Шахтеру» (2:5) и «Полесью» (1:3), хотя и подкупали желанием играть в открытый футбол с ведущими на данный момент командами страны. Очевидно, что без доли авантюры при этом не обходилось, но с такими требовательными фанатами, как у команды Лупашко, просто невозможно играть в «скучный» футбол.

Та победа в дерби неделей назад стала для «Карпат» стартом первой в этом сезоне победной серии, которая полноценно стартовала на прошлых выходных, когда удалось обыграть «Оболонь» (1:0). И поскольку логистическое плечо за последнюю неделю у «зелено-белых» фактически отсутствовало, как и у «Руха», ожидается, что предстоящее львовское дерби станет еще более горячим, чем предыдущее. Тем более, это будет матч в Кубке, где «желто-черные» еще не стартовали, а «Карпаты» уже выбивали «Черноморец» (3:0).

История встреч


Футбольные пути «Руха» и «Карпат» ранее пересекались лишь 1 раз в рамках Премьер-лиги. Команды играли чуть больше недели тому назад, когда гол Жана Педросу принес «Карпатам» победу на этой же арене (1:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет уже 151 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Максим Чертоляс и Станислав Марулин, а резервным арбитром отработает Анастасия Романюк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Владимир Новохатний, которому будет помогать Виктор Нижник. У Романова есть опыт проведения матча с участием «Руха» – 5 побед, 4 ничьих и 3 поражения, тогда как с «Карпатами» он пересекался 10 раз – 2 победы, 6 ничьих и 2 поражения.

Ориентировочные составы


«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Холод, Сыч – Пастух, Подгурский, Федор – Климчук, Краснопир, Квасница.

«Карпаты»: Кемкин – Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Адамюк – Бруниньо, Альварес, Чачуа – Очеретько, Устименко, Подлепенец.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
29 октбря 2024 -
18:00
Карпаты Львов
ТБ 2.0 1.51 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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