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Кубок Украины
Рух Львов
29.10.2024 18:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
29 октября 2024, 01:26 | Обновлено 29 октября 2024, 01:43
11
0

Рух – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины

29 октября 2024, 01:26 | Обновлено 29 октября 2024, 01:43
11
0
Рух – Карпаты. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Во вторник, 29-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся львовские «Рух» и «Карпаты». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Новое дерби Львова не успело начать писать свою историю, как уже нас ожидает вторая часть противостояния. На этот раз – кубковая, поэтому ставки стремительно повышаются. «Карпаты» выиграли в чемпионате (1:0), и это была одна из многих неудач «Руха» этой осенью. Команда Виталия Пономарева, собственно, и не побеждала еще с конца лета, тогда как у «зелено-белых» уже какая-никакая, но победная серия, пусть и из двух матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
29 октбря 2024 -
18:00
Карпаты Львов
ТБ 2.0 1.51 Сделать ставку
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Карпаты Львов Рух Львов Рух - Карпаты Кубок Украины по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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