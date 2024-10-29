Рух – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Кубка Украины
Во вторник, 29-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся львовские «Рух» и «Карпаты». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.
Новое дерби Львова не успело начать писать свою историю, как уже нас ожидает вторая часть противостояния. На этот раз – кубковая, поэтому ставки стремительно повышаются. «Карпаты» выиграли в чемпионате (1:0), и это была одна из многих неудач «Руха» этой осенью. Команда Виталия Пономарева, собственно, и не побеждала еще с конца лета, тогда как у «зелено-белых» уже какая-никакая, но победная серия, пусть и из двух матчей.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
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