Во вторник, 29-го октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины, в котором сразятся львовские «Рух» и «Карпаты». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Новое дерби Львова не успело начать писать свою историю, как уже нас ожидает вторая часть противостояния. На этот раз – кубковая, поэтому ставки стремительно повышаются. «Карпаты» выиграли в чемпионате (1:0), и это была одна из многих неудач «Руха» этой осенью. Команда Виталия Пономарева, собственно, и не побеждала еще с конца лета, тогда как у «зелено-белых» уже какая-никакая, но победная серия, пусть и из двух матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.