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Кубок Украины
Рух Львов
29.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Карпаты Львов
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Кубок Украины
29 октября 2024, 21:59 | Обновлено 29 октября 2024, 22:34
318
0

ПОНОМАРЕВ: «На игроков Руха идет давление. Много разговоров в прессе»

Наставник Руха дал пресс-конференцию после победы над Карпатами в Кубке

29 октября 2024, 21:59 | Обновлено 29 октября 2024, 22:34
318
0
ПОНОМАРЕВ: «На игроков Руха идет давление. Много разговоров в прессе»
fckarpaty.org.ua. Виталий Пономарев

Главный тренер Руха Виталий Пономарев дал пресс-конференцию после матча 1/8 финала Кубка Украины против Карпат (1:0):

– Рады результату, победа для нас приятна. У нас тяжелое состояние, не все получается, но сегодня хочу поблагодарить игроков. Все неудачные матчи и поражения – это моя ответственность. У нас нет понимания этой команды. Много разговоров в прессе. В этой команде средний возраст – это 21 год. В Украине таких команд нет. Ребята на равных играют со всеми командами. К тому же есть постороннее давление. Я благодарен ребятам. Что касается игры… Нечего анализировать. Мы во всех аспектах были лучше.

– Для вас особенная эта победа?

– Для меня любая победа важна. Для меня не стоит принципиальная задача – победить Карпаты. Мы двигаемся дальше. Ребята будут развиваться.

– Довольны ли вы реакцией игроков на поражение от Карпат на прошлой неделе? Было ли постороннее давление из-за фактора кубковой игры?

– Я доволен ребятами. Я горд за ними. Практически все они из западного региона. Еще с юношеского уровня я не сомневался, что у них есть потенциал. Я считаю, что некоторые из них достигнут уровня национальной сборной. У нас и сейчас много игроков молодежной сборной.

– Какие у вас задачи на сезон?

– Нет задач. В каждой игре нам нужно побеждать.

– С чем связана осторожность ваших игроков в сегодняшней игре?

– Я бы не сказал, что мы отходили от своего видения. Некоторые моменты мы откорректировали. Мы играли недавно в чемпионате. К тому же, прошедшая игра с Карпатами была неудачной, поэтому ребята были более подавленными. Сегодня они были более раскрепощенными. Более уверенными.

– Какая победа для вас важнее: в Кубке Украины или в УПЛ?

– Я бы выбирал победу в Кубке. Чемпионат длинный, там со временем можно поправить ситуацию. В Кубке ничего не исправишь.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Пидгурский (Рух Львов).
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Кубок Украины по футболу Карпаты Львов пресс-конференция Рух Львов Рух - Карпаты Виталий Пономарев
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
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