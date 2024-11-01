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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 15:12 | Обновлено 01 ноября 2024, 15:22
885
0

Молодежка Шахтера обыграла Черноморец в матче с девятью голами

1 ноября команды встретились в рамках 12-го тура юношеского первенства

01 ноября 2024, 15:12 | Обновлено 01 ноября 2024, 15:22
885
0
Молодежка Шахтера обыграла Черноморец в матче с девятью голами
ФК Шахтер

В 12-м туре юношеского первенства «Шахтер» U19 в Счастливом принимал «Черноморец» U19. Уже с первых минут игровая инициатива была на стороне «горняков», однако забить удалось лишь в середине тайма.

На 27-й минуте Виктор Цуканов передачей нашел Александра Ломагу, и тот не промахнулся – 1:0. На 44-й минуте Владислав Тютюнов вышел на свидание с голкипером одесситов и удвоил счет – 2:0. А уже в добавленное арбитром время Цуканов реализовал пенальти - 3:0.

Во втором тайме команды начали играть в открытый футбол. «Горняки» получили «холодный душ», когда Даниил Фатянов и Егор Каптенко из «Черноморца» сократили отставание до 3:2.

«Шахтер» сразу же активизировался: на 64-й минуте Егор Данковский сделал счет 4:2, а затем Денис Сметана забил еще один гол – 5:2.

«Черноморец» ответил ударом Каптенко, сократив счет до 5:3, но в конце матча Денис Петрук снова увеличил преимущество «Шахтера» до трех мячей – 6:3.

Молодежный чемпионат Украины. 12-й тур. 1 ноября.

«Шахтер» U19 (Донецк) – «Черноморец» U19 (Одесса) – 6:3

Голы: Ломага, 27, Тютюнов, 44, Цуканов (45, пен.), Данковский, 64, Сметана, 76, Петрук, 90 - Фатянов, 52, Каптенко, 60, 81.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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