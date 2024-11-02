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Испания
02 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:25
411
1

Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб

Аргентинец может вернуться в «Барселону»

02 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:25
411
1
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинец Лионель Месси может вернуться в европейский футбол.

У восьмикратного обладателя Золотого мяча заканчивается контракт с «Интер Майами» в декабре 2025 года. Аргентинец может вернуться в европейский футбол накануне чемпионата мира 2026. По информации Elgoldigital, Лионель Месси на правах свободного агента хочет подписать контракт с «Барселоной».

Месси начинал профессиональную карьеру именно в «Барселоне», за которую играл с 2003 по 2021 год. За это время аргентинец выиграл десять чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов и семь раз побеждал в номинации «Золотой мяч».

Ранее Месси поделился своими планами на будущее.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Серж
И все им поломать Вот неугомонный
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