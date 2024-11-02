Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб

Легендарный аргентинец Лионель Месси может вернуться в европейский футбол.

У восьмикратного обладателя Золотого мяча заканчивается контракт с «Интер Майами» в декабре 2025 года. Аргентинец может вернуться в европейский футбол накануне чемпионата мира 2026. По информации Elgoldigital, Лионель Месси на правах свободного агента хочет подписать контракт с «Барселоной».

Месси начинал профессиональную карьеру именно в «Барселоне», за которую играл с 2003 по 2021 год. За это время аргентинец выиграл десять чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов и семь раз побеждал в номинации «Золотой мяч».

Ранее Месси поделился своими планами на будущее.