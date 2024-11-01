Месси поделился планами на будущее. Сыграет ли на ЧМ-2026?

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими планами. Игрок рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира в 2026 году.

«Я не знаю, сыграю ли я на чемпионате мира 2026 года. Меня часто об этом спрашивают, особенно в Аргентине. Я надеюсь хорошо завершить этот год и начать следующий с хорошей предсезонной подготовки, которой я не имел в прошлом году из-за всех этих поездок.

Далее я посмотрю, как все у меня будет складываться и как я буду чувствовать себя. Мы близки, но в то же время это далеко, и в футболе может произойти все что угодно. Я не думаю, просто живу сегодняшним днем, не думая о чем-то большем», – сказал аргентинец

Ранее Месси откровенно признался, планирует ли начинать тренерскую карьеру.