Месси поделился планами на будущее. Сыграет ли на ЧМ-2026?
Аргентинец пока не может дать точного ответа на этот вопрос
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими планами. Игрок рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира в 2026 году.
«Я не знаю, сыграю ли я на чемпионате мира 2026 года. Меня часто об этом спрашивают, особенно в Аргентине. Я надеюсь хорошо завершить этот год и начать следующий с хорошей предсезонной подготовки, которой я не имел в прошлом году из-за всех этих поездок.
Далее я посмотрю, как все у меня будет складываться и как я буду чувствовать себя. Мы близки, но в то же время это далеко, и в футболе может произойти все что угодно. Я не думаю, просто живу сегодняшним днем, не думая о чем-то большем», – сказал аргентинец
Ранее Месси откровенно признался, планирует ли начинать тренерскую карьеру.
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