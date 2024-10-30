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30 октября 2024, 10:45 | Обновлено 30 октября 2024, 10:59
478
0

Успех футболисток, львовское дерби, Цыганков и Малиновский возвращаются

Главные новости за 29 октября на Sport.ua

30 октября 2024, 10:45 | Обновлено 30 октября 2024, 10:59
478
0
Успех футболисток, львовское дерби, Цыганков и Малиновский возвращаются
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 октября.

1A. Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Турцию
Украинки вышли в финальный раунд плей-офф

1B. Кто стал соперником Украины? Результаты плей-офф квалификации женского ЧЕ
Команда Бельгии разгромила сборную Греции и стала соперником сине-желтых

2. Кубковый реванш. Рух одолел Карпаты на пути к 1/4 финала Кубка Украины
Команда Пономарева извинилась перед фанатами за поражение недельной давности

3A. Невероятный Конте. Наполи победил Милан и уверенно лидирует в Серии А
Неаполитанцы добыли три очка на «Сан-Сиро»

3B. Пенальти для команды Ярмолюка. Определены два четвертьфиналиста Кубка лиги
Брентфорд и Саутгемптон пробились в 1/4 финала Кубка английской лиги

4. Роналду не забил пенальти на 90+6. Аль-Наср сенсационно сгорел в Кубке
Состоялись четыре матча 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
Сергей Ковалец возглавил «Подолье»

5B. Романо назвал нового главного тренера МЮ. За него заплатят 10 млн евро
Рубен Аморим покинет «Спортинг»

6A. Звездный украинец вернулся к тренировкам с клубом после травмы
Виктор Цыганков скоро сможет снова сыграть за «Жирону»

6B. Малиновский уже на ногах. Футболист восстанавливается в зале
Хавбек получил травму в матче Серии А против «Венеции»

7A. Завацкая, которую вызвали в сборную, в Боливии провела первый матч за месяц
Катарина уступила Дарье Лодиковой в 1-м раунде турнира WTA 125 в Санта-Крус

7B. Стали известны соперницы Киченок на групповом этапе Итогового турнира WTA
Людмила вместе с Аленой Остапенко сыграют в парном разряде WTA Finals

8. Не выигрывают два месяца. Что нужно знать о кризисе Руха
О последних неудачах львовской команды

9. Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Кажется, легендарное детище France Football переживает серьезный кризис

10. Золотой мяч 2024: очищение
О справедливости, которая редко, но торжествует в футболе

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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