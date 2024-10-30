Успех футболисток, львовское дерби, Цыганков и Малиновский возвращаются

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 29 октября.

1A. Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Турцию

Украинки вышли в финальный раунд плей-офф

1B. Кто стал соперником Украины? Результаты плей-офф квалификации женского ЧЕ

Команда Бельгии разгромила сборную Греции и стала соперником сине-желтых

2. Кубковый реванш. Рух одолел Карпаты на пути к 1/4 финала Кубка Украины

Команда Пономарева извинилась перед фанатами за поражение недельной давности

3A. Невероятный Конте. Наполи победил Милан и уверенно лидирует в Серии А

Неаполитанцы добыли три очка на «Сан-Сиро»

3B. Пенальти для команды Ярмолюка. Определены два четвертьфиналиста Кубка лиги

Брентфорд и Саутгемптон пробились в 1/4 финала Кубка английской лиги

4. Роналду не забил пенальти на 90+6. Аль-Наср сенсационно сгорел в Кубке

Состоялись четыре матча 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера

Сергей Ковалец возглавил «Подолье»

5B. Романо назвал нового главного тренера МЮ. За него заплатят 10 млн евро

Рубен Аморим покинет «Спортинг»

6A. Звездный украинец вернулся к тренировкам с клубом после травмы

Виктор Цыганков скоро сможет снова сыграть за «Жирону»

6B. Малиновский уже на ногах. Футболист восстанавливается в зале

Хавбек получил травму в матче Серии А против «Венеции»

7A. Завацкая, которую вызвали в сборную, в Боливии провела первый матч за месяц

Катарина уступила Дарье Лодиковой в 1-м раунде турнира WTA 125 в Санта-Крус

7B. Стали известны соперницы Киченок на групповом этапе Итогового турнира WTA

Людмила вместе с Аленой Остапенко сыграют в парном разряде WTA Finals

8. Не выигрывают два месяца. Что нужно знать о кризисе Руха

О последних неудачах львовской команды

9. Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы

Кажется, легендарное детище France Football переживает серьезный кризис

10. Золотой мяч 2024: очищение

О справедливости, которая редко, но торжествует в футболе