Завацкая, которую вызвали в сборную, в Боливии провела первый матч за месяц
Катарина уступила Дарье Лодиковой в 1-м раунде турнира WTA 125 в Санта-Крус
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 233) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Санта-Крус (Боливия).
В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Дарье Лодиковой (WTA 348) за 2 часа и 3 минуты.
WTA 125 Санта-Крус. Грунт. 1/16 финала
Дарья Лодикова [Q] – Катарина Завацкая (Украина) – 7:6 (8:6), 6:1
Это была первая встреча соперниц. Лодикова в 1/8 финала встретится с третьей сеяной Юлией Риерой (Аргентина, WTA 117).
Завацкая впервые за месяц вышла на корт и провела матч. В конце сентября она не сумела доиграть четвертьфинальный поединок 75-тысячника в Болгарии.
Отметим, что Катарина была вызвана в сборную Украины на матчевое противостояния Кубка Билли Джин Кинг против Австрии, которое пройдет с 16–17 ноября в Техасе (США).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киченок сыграет на WTA Finals, жеребьевка соревнований состоится 29 октября в 18:00
Энди Ли высказался о Тайсоне