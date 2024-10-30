Завацкая, которую вызвали в сборную, в Боливии провела первый матч за месяц

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 233) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Санта-Крус (Боливия).

В 1-м раунде украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Дарье Лодиковой (WTA 348) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 125 Санта-Крус. Грунт. 1/16 финала

Дарья Лодикова [Q] – Катарина Завацкая (Украина) – 7:6 (8:6), 6:1

Это была первая встреча соперниц. Лодикова в 1/8 финала встретится с третьей сеяной Юлией Риерой (Аргентина, WTA 117).

Завацкая впервые за месяц вышла на корт и провела матч. В конце сентября она не сумела доиграть четвертьфинальный поединок 75-тысячника в Болгарии.

Отметим, что Катарина была вызвана в сборную Украины на матчевое противостояния Кубка Билли Джин Кинг против Австрии, которое пройдет с 16–17 ноября в Техасе (США).