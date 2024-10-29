Невероятный Конте. Наполи победил Милан и уверенно лидирует в Серии А

Сегодня, 29 октября, стартовал 10-й тур чемпионата Италии по футболу 2024/25.

В центральном матче игрового дня «Милан» на Сан Сиро принял «Наполи».

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Подопечные Антонио Конте одержали выездную победу со счетом 2:0. За «Наполи» забивали сегодня Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия.

Грузин Кварацхелия провел 100-й матч за «Наполи», в его активе 30 голов.

«Наполи» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей и уверенно возглавляет Серию А с 25 очками. У «Милана» пока восьмая строчка и 14 пунктов.

Серия А. 10-й тур, 29 октября.

Милан – Наполи – 0:2

Голы: Лукаку, 5, Кварацхелия, 43.

Милан: Меньян, Павлович, Тиав, Эмерсон (Пулишич, 62), Терраччано, Муса, Фофана, Лофтус-Чик, Окафор (Рафаэл Леау, 62), Мората, Чуквуэзе.

Наполи: Мерет, Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Гилмор, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Нерес, 77), Лукаку (Симеоне, 77), Политано (Маццокки, 69).

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