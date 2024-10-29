Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный Конте. Наполи победил Милан и уверенно лидирует в Серии А
Чемпионат Италии
Милан
29.10.2024 21:45 – FT 0 : 2
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
29 октября 2024, 23:41 |
306
0

Невероятный Конте. Наполи победил Милан и уверенно лидирует в Серии А

Неаполитанцы добыли три очка на «Сан-Сиро»

29 октября 2024, 23:41 |
306
0
Невероятный Конте. Наполи победил Милан и уверенно лидирует в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан –​​​​​​​ Наполи

Сегодня, 29 октября, стартовал 10-й тур чемпионата Италии по футболу 2024/25.

В центральном матче игрового дня «Милан» на Сан Сиро принял «Наполи».

Все самые яркие моменты доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Подопечные Антонио Конте одержали выездную победу со счетом 2:0. За «Наполи» забивали сегодня Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия.

Грузин Кварацхелия провел 100-й матч за «Наполи», в его активе 30 голов.

«Наполи» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей и уверенно возглавляет Серию А с 25 очками. У «Милана» пока восьмая строчка и 14 пунктов.

Серия А. 10-й тур, 29 октября.

Милан – Наполи – 0:2

Голы: Лукаку, 5, Кварацхелия, 43.

Милан: Меньян, Павлович, Тиав, Эмерсон (Пулишич, 62), Терраччано, Муса, Фофана, Лофтус-Чик, Окафор (Рафаэл Леау, 62), Мората, Чуквуэзе.

Наполи: Мерет, Оливера, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Мактоминей, Гилмор, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Нерес, 77), Лукаку (Симеоне, 77), Политано (Маццокки, 69).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Серия А. Болонья победила Кальяри, а Лечче - Верону
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Малиновский уже на ногах. Футболист восстанавливается в зале
Ромелу Лукаку Хвича Кварацхелия Наполи - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Наполи Антонио Конте
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звездного футболиста освистали вместе с его женой
Футбол | 30 октября 2024, 00:48 0
ФОТО. Звездного футболиста освистали вместе с его женой
ФОТО. Звездного футболиста освистали вместе с его женой

Эмилиано Мартинес попал не в самую приятную ситуацию

Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Футбол | 29 октября 2024, 19:42 3
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024

Наставник «Манчестер Сити» высказался об этой ситуации

Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Футбол | 29.10.2024, 07:46
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
Футбол | 29.10.2024, 04:46
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»
Футбол | 29.10.2024, 19:10
ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»
ЗИНЧЕНКО: «Я был, как птичка в клетке, поэтому решил покинуть Украину»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 12
Футбол
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32
Бокс
ФОТО. Боже, как я вас люблю! Свитолина поразила новыми кадрами
ФОТО. Боже, как я вас люблю! Свитолина поразила новыми кадрами
28.10.2024, 02:55
Теннис
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
28.10.2024, 00:31 6
Футбол
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем