Конте выступил с заявлением о планах после победы Наполи над Миланом

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы 2:0 в матче 10-го тура Серии А над «Миланом» поделился мнением о целях команды.

«То, чего мы достигли после первых 10 туров, – удивительно и прекрасно. Мы должны идти вперёд шаг за шагом, стараясь набрать как можно больше очков. Перед началом сезона нашей целью было попадание в еврокубки. Это важно, если учесть, что «Наполи» впервые за 14 лет остался без евротурниров в предыдущей кампании. Но не следует забывать, с чего мы начали. В прошлом сезоне отставание от первого места составило 41 очко. Нынешний «Наполи» – одна из лучших команд, что были в моей карьере. Однако мы должны быть готовы к возможным неудачам», – заявил Конте.

«Наполи» в таблице чемпионата Италии занимает 1-е место, имея 25 очков. «Милан» идет на 8-й позиции с 14 очками.