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29.10.2024 21:45 – FT 0 : 2
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30 октября 2024, 08:08 | Обновлено 30 октября 2024, 08:13
285
0

Конте выступил с заявлением о планах после победы Наполи над Миланом

Наставник неаполитанцев – о будущем

30 октября 2024, 08:08 | Обновлено 30 октября 2024, 08:13
285
0
Конте выступил с заявлением о планах после победы Наполи над Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы 2:0 в матче 10-го тура Серии А над «Миланом» поделился мнением о целях команды.

«То, чего мы достигли после первых 10 туров, – удивительно и прекрасно. Мы должны идти вперёд шаг за шагом, стараясь набрать как можно больше очков. Перед началом сезона нашей целью было попадание в еврокубки. Это важно, если учесть, что «Наполи» впервые за 14 лет остался без евротурниров в предыдущей кампании. Но не следует забывать, с чего мы начали. В прошлом сезоне отставание от первого места составило 41 очко. Нынешний «Наполи» – одна из лучших команд, что были в моей карьере. Однако мы должны быть готовы к возможным неудачам», – заявил Конте.

«Наполи» в таблице чемпионата Италии занимает 1-е место, имея 25 очков. «Милан» идет на 8-й позиции с 14 очками.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
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Юрій Остроумов Источник: Николо Скира
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