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  4. Милан – Наполи – 0:2. Как забили Лукаку и Хвича. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Милан
29.10.2024 21:45 – FT 0 : 2
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 октября 2024, 07:30 | Обновлено 30 октября 2024, 08:43
80
1

Милан – Наполи – 0:2. Как забили Лукаку и Хвича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 10-го тура чемпионата Италии по футболу

30 октября 2024, 07:30 | Обновлено 30 октября 2024, 08:43
80
1
Милан – Наполи – 0:2. Как забили Лукаку и Хвича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

29 октября стартовал 10-й тур чемпионата Италии по футболу.

«Милан» на домашней арене Сан-Сиро переиграл «Наполи» со счетом 2:0.

У «Наполи» голами отличились Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия.

«Наполи» лидирует в Серии А с 25 очками. У «Милана» находится на 8-й позиции с 14 пунктами.

Серия А. 10-й тур, 29 октября

Милан – Наполи – 0:2

Голы: Лукаку, 5, Кварацхелия, 43

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Лукаку, 5 мин

ГОЛ! 2:0. Кварацхелия, 43 мин

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
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Милан Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Ромелу Лукаку видео голов и обзор Наполи - Милан Хвича Кварацхелия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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T-800
НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ В СОВРЕМЕННОМ ФУТБОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ РОЛЬ ТРЕНЕРА
ну, посмотрите на Милан без Берлускони или Челси без Абрамовича ... Шахтёр без Ахметова или Динамо с Яной Суркис во главе на очереди ...
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