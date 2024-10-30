Италия30 октября 2024, 07:30 | Обновлено 30 октября 2024, 08:43
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Милан – Наполи – 0:2. Как забили Лукаку и Хвича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор 10-го тура чемпионата Италии по футболу
30 октября 2024, 07:30 | Обновлено 30 октября 2024, 08:43
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29 октября стартовал 10-й тур чемпионата Италии по футболу.
«Милан» на домашней арене Сан-Сиро переиграл «Наполи» со счетом 2:0.
У «Наполи» голами отличились Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия.
«Наполи» лидирует в Серии А с 25 очками. У «Милана» находится на 8-й позиции с 14 пунктами.
Серия А. 10-й тур, 29 октября
Милан – Наполи – 0:2
Голы: Лукаку, 5, Кварацхелия, 43
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Лукаку, 5 мин
ГОЛ! 2:0. Кварацхелия, 43 мин
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Наполи).
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