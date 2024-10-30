Милан – Наполи – 0:2. Как забили Лукаку и Хвича. Видео голов и обзор матча

29 октября стартовал 10-й тур чемпионата Италии по футболу.

«Милан» на домашней арене Сан-Сиро переиграл «Наполи» со счетом 2:0.

У «Наполи» голами отличились Ромелу Лукаку и Хвича Кварацхелия.

«Наполи» лидирует в Серии А с 25 очками. У «Милана» находится на 8-й позиции с 14 пунктами.

Серия А. 10-й тур, 29 октября

Милан – Наполи – 0:2

Голы: Лукаку, 5, Кварацхелия, 43

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Лукаку, 5 мин

ГОЛ! 2:0. Кварацхелия, 43 мин