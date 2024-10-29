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Чемпионат Италии
Милан
29.10.2024 21:45 - : -
Наполи
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Италия
29 октября 2024, 08:32 | Обновлено 29 октября 2024, 08:33
187
0

Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 октября в 21:45 по Киеву

29 октября 2024, 08:32 | Обновлено 29 октября 2024, 08:33
187
0
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Милан

29 октября на «Сан-Сиро» пройдет матч 10-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда смогла в прошлом сезоне подняться на второе место в Кальчо - неплохое достижение. Но оно стало недостаточным аргументом для того, чтобы продолжить сотрудничество со Стефано Пиоли - руководству он, несмотря на успехи во главе со скудетто, уже давно банально надоел, и еще год назад пошли слухи, что только ищут повода для отставки. Что же, красно-черные летом получили нового наставника в лице Паулу Фонсеки. Но он буквально с первого же месяца балансирует на грани увольнения. Но после провала на старте (1 победа в пяти первых матчах, и то над новичком, Венецией, пусть и 4:0), получилось выиграть у Интера и Лечче, а после новых поражений, от Байера и Фиорентины, играя час в меньшинстве удержали 1:0 с Удинезе. А потом спокойно, 2:0, выиграли у Брюгге. Ну, а потом была вынужденная пауза: встречу с Болоньей перенесли из-за наводнения и запрета мера проводить футбол.

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Наполи

Клуб был главным разочарованием прошлого сезона как минимум в футбольной Италии: обладатель скудетто рухнул на 10-е место. Впрочем, все это предвидел первым Спаллетти, все прекрасно поняв по неудачам весны 2023-го года. Его преемники не смогли взять с партенопеи даже просто пропуск в еврокубки. А летом все-таки заставил себя продать Осимхен - причем главная звезда сбежала в Стамбул, к Галатасараю. При этом новый наставник, Антонио Конте, начинал с очень натужной победы в кубке над скромной Моденой (по пенальти дома после 0:0) и разгромных 0:3 в 1-м туре Серии А с Вероной. Но потом только Ювентус не пропустил и не проиграл Хвиче и компании, что к середине осени стали единоличным лидером первенства. Получилось справиться и с Лечче, но там все решил один гол ди Лоренцо.

Статистика личных встреч

В последних 5 поединках было три победы россонери при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но они столкнулись с очень серьезным противником - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Милан
29 октбря 2024 -
21:45
Наполи
Обе забьют 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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