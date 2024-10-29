ФОТО. Малиновский уже на ногах. Футболист - восстанавливается в зале

Украинский полузащитник сборной и итальянского клуба «Дженоа» Руслан Малиновский успешно проходит реабилитацию после травмы, которую он получил в матче 5-го тура Серии А против «Венеции» (0:1) 21 сентября.

У Малиновского диагностировали вывих и перелом сустава правой лодыжки. Игрока прооперировали, а по прогнозам врачей его восстановление продлится около трех месяцев.

Руслан решил напомнить о себе болельщикам фотографией в социальной сети из спортивного зала. Таким образом игрок сообщил, что все в порядке и процесс реабилитации идет по плану.

Напомним, ранее стало известно, что полузащитник испанской «Жироны» Виктор Цыганков восстановился после травмы.



