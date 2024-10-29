Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков вернулся к тренировкам со своим клубом.

Напомним, еще в начале октября 26-летний футболист получил травму, из-за которой пропустил уже почти месяц. Ранее «Жирона» сообщала, что он сможет вернуться на поле через 5 недель, то есть примерно в середине ноября.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

ВИДЕО. Звездный украинец вернулся к тренировкам с клубом после травмы