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  4. ВИДЕО. Звездный украинец вернулся к тренировкам с клубом после травмы
Испания
29 октября 2024, 13:19 |
647
0

ВИДЕО. Звездный украинец вернулся к тренировкам с клубом после травмы

Виктор Цыганков скоро сможет снова сыграть за «Жирону»

29 октября 2024, 13:19 |
647
0
ВИДЕО. Звездный украинец вернулся к тренировкам с клубом после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков вернулся к тренировкам со своим клубом.

Напомним, еще в начале октября 26-летний футболист получил травму, из-за которой пропустил уже почти месяц. Ранее «Жирона» сообщала, что он сможет вернуться на поле через 5 недель, то есть примерно в середине ноября.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

ВИДЕО. Звездный украинец вернулся к тренировкам с клубом после травмы

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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