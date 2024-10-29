Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Турцию

Женская сборная Украины провела ответный матч против Турции в рамках плей-офф квалификации Евро-2025. Первая игра, напомним, завершилась вничью со счетом 1:1.

Турецкие футболистки активно начали встречу и первыми угрожали воротам, когда Самсон справилась с ударом Шекер из угла штрафной.Украинки какое-то время не могли подобраться к владениям соперниц, но затем неожиданно открыли счет. После прострела Басанской в собственные ворота мяч срезала Катараш.

Турчанки пытались найти свободные зоны на половине поля Украины, но «сине-желтые» не позволяли оппоненткам угрожать своим воротам. Более того, до перерыва украинки сумели удвоить преимущество. После удара Калининой мяч оказался у Шматко, которая отправила футбольный снаряд в цель.

Во второй половине встречи сборная Турции попыталась исправить ситуацию и даже отправила мяч в ворота нашей команды. Правда, Карабулут сделала это из оффсайда. Угрожала воротам и Тюркоглу, не сумевшая попасть в угол.

В дальнейшем украинки грамотно оборонялись и довели встречу до победного окончания. За путевку на европейское первенство «сине-желтые» поборются с победителем дуэли Бельгия – Греция.

Квалификация Евро-2025. Плей-офф. Ответный матч.

Украина – Турция – 2:0. Первый матч – 1:1.

Голы: Караташ (14, автогол), Шматко (34)

Предупреждения: Басанская (44), Овдийчук (94), Корсун (95) – Дживелек (88), Джал (93)

Украина: Самсон, Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская, Петрик, Химич (Семкив, 89), Андрухив (Гирин, 73), Калинина (Молодюк, 81), Овдийчук, Кравчук (Глущенко, 89)

Турция: Акгез, Дживелек, Абрахамссон, Караташ, Эзев (Шакар, 91), Джал, Топчу, Шекер, Тюркоглу (Садыкоглу, 73), Кескин (Ханчар, 66), Пекел (Карабулут, 46)

Арбитр: Катарина Кампуш (Португалия)

Стадион «Зимбру» (Кишинев, Молдова)

УКРАИНА – ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА