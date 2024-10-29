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29 октября 2024, 11:36 | Обновлено 29 октября 2024, 12:17
2477
8

Золотой мяч-2024: очищение

Валерий Василенко – о справедливости, которая редко, но торжествует в футболе

29 октября 2024, 11:36 | Обновлено 29 октября 2024, 12:17
2477
8
Золотой мяч-2024: очищение
ITV Football via X. Родри

Голы, очки, трофеи – даже если бы по таким критериям – исключительно по таким – определялся победитель «Золотого мяча», всегда бы находились обиженные. И всегда бы находились возмущенные. Однако в последнее время самая престижная награда в мировом футболе вручалась не только и не столько за достижения футболиста на поле, но и за «вес» вне поля. За медийность, узнаваемость, звездность.

В последние пять-шесть лет победители «Золотого мяча» получали, окромя признания, огромнейшую порцию критики (за исключением, разве что, Карима Бензема, победа которого была безоговорочной).

Почему в 2020-м «Франс Футбол» решил не определять победителя, хотя сезон таки был доигран, и тот сезон стал триумфом Левандовского? Почему в 2021-м и 2023-м победителем трофея становился Лионель Месси, ведь были игроки, которые заслуживали больше, чем он?

Вместе с Месси и компанией за невнятные победы в плебисците еще большую порцию критики получали организаторы этого плебисцита. «Франс Футбол» обвиняли в смаковщине, в субъективности, в заигрывании с сильными мира сего. И как следствие – главная индивидуальная награда в мире футбола в этом тесном футбольном мире потихоньку стала терять свой блеск, свою значительность, свою однозначность.

И это вполне закономерно. Ибо, с одной стороны, тесный до безобразия футбольный мир справедливо возмущался по поводу «незаконности» победы того или иного триумфатора. А с другой стороны, футбольный мир искренне поддерживал тех, кто, по его мнению, заслуживал на победу в опросе, но так ее и не получил.

Снейдер, Иньеста, Хави, Нойер, уже упомянутый выше Левандовски, ван Дейк, Гризманн, а еще раньше Анри (на самом деле список тех, кто, по всеобщему мнению заслуживал на победу в плебисците «ФФ», но так и не победил, можно продолжить) – все эти и другие достойные главной индивидуальной футбольной награды получали больше сочувствия и поддержки, нежели те, кто выигрывал награду, получали аплодисментов и оваций.

Нельзя сказать, что организаторы ежегодной церемонии определения лучшего футболиста планеты не понимали справедливость критики в свой адрес. Безусловно, понимали. Они же медиа, посему умеют держать нос по ветру.

Однако в свое оправдание «Франс Футбол» до поры до времени выдвигал лишь тезис о том, что, дескать, какие могут быть к нам претензии, если вот именно так голосуют. А поскольку в голосовании принимали участие журналисты из самых экзотичных для футбола стран, поэтому и побеждали в этих голосованиях как не Криш, так Лео.

Тем не менее, «Франс Футбол» решил исправиться. В последние годы «Золотой мяч» вручается не по итогам календарного года, а за сезон. Так значительно легче определять лучшего, ибо есть четкие временные рамки.

Теперь право голосовать получили лишь те журналисты, национальные сборные которых находятся в первой сотне рейтинга ФИФА. То есть люди, которые знают чуть больше, нежели двух главных футбольных монстров нового времени. И эти люди наконец-то смогли сделать выбор между звездностью и заслуженностью в пользу объективности.

***

Еще в начале осени ведущее испанское спортивное издание «Marca» вышло с коллажем на первой полосе: форвард «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор держит в своих руках «Золотой мяч»-2024. Учитывая высочайший авторитет и самого издания, и клуба, цвета которого защищает Вини, тесный футбольный мир принял все то за чистую монету.

Ну, а как все то можно было не принять? Бразилец отлично провел клубный сезон, став победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов. А еще он – очень узнаваемое лицо. Прежде всего в медиа и в соцсетях. А еще он – под крылом самого Флорентино Переса – безоговорочно главного футбольного босса нашего времени.

«Реал» очень хотел, чтобы его футболист получил «Золотой мяч» за прошлый сезон, ибо «Реал» хотел собрать все главные призы за тот сезон: лучшей команде, лучшему тренеру и лучшему футболисту. И «Реал», по всей видимости, делал все, чтобы сложился этот хет-трик.

И когда «Реал» понял, точнее, узнал, что главная награда уплыла из его цепких рук, тогда и устроил этот трудно объяснимый демарш.

А победу в «Золотом мяче» в этот раз одержал футболист, который запомнился именно футбольными подвигами, а не столько звездностью или медийностью.

Родри в составе «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, и это его достижение по конкурентности – сродни победе Винисиуса в Лиге чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри стал лучшим игроком чемпионата Европы и поднял над головой трофей

Но главный критерий, склонивший чашу весов в пользу испанца – победа его национальной команды на Евро-2024. Родри и «Фурия» на полях Германии произвели настоящий фурор. В то время как Винисиус на Копа Америка провалился: его национальная сборная вылетела в первом же раунде плей-офф.

Родри, по сравнению с Вини, пай-мальчик. Скромняга. У него даже нет своей страницы в соцсетях. Он считает, что это ему не нужно. Дескать, за меня говорят мои результаты на футбольном поле, а все остальное – лишь мишура.

Но очень часто именно «мишура» помогала определить лауреата «Золотого мяча». Именно она играла решающую роль в пользу того или иного претендента при прочих кажущихся равных условиях.

И вот в нынешнем году «мишура» не выиграла. Более того, она проиграла.

Я считаю Винисиуса очень крутым футболистом. И он, безусловно, заслужил на то, чтобы получить «Золотой мяч»-2024. Однако Родри заслужил эту награду еще больше. Заслужил именно на футбольном поле. Именно своей игрой. Без мишуры.

Поэтому и кажется, что потихоньку в тесном футбольном мире, в частности, в определении лучшего футболиста планеты, явился крен в пользу справедливости.

Вполне возможно, что в следующем году этого крена уже не будет. И снова на первый план выйдут узнаваемость в соцсетях и звездность. Но пока что мы можем просто порадоваться за то, что награда нашла истинного героя.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Первый Среди Равных
Я о существовании этого футболиста впервые услышал три дня назад, а он оказывается Золотой мяч получает. 
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+6
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Leo69
Хрень какая. А чем Родри был лучше капитана Реала Карвахаля ??????? Ах да он не выиграл АПЛ, не харизматичный, не трудяга и вообще играет за Реал.
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+3
_Quantum19_
Згадайте вже, як суддя не призначив пенальті у ворота іспанців за відверту гру рукою Кукурельї у чвертьфінальній грі з Німеччиною. Тому тут теж без ложки дьогтю ця перемога на Євро-2024 іспанцям не обходиться. Тому про нахил у бік справедливості - ну, таке...
Подивимось, наскільки ця тенденція (якщо вона дійсно має місце бути) збережеться в майбутньому.
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+2
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Remark
Я б нікому не дав ЗМ, ніхто не заслуговує в цьому році.
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+1
antt
Наш воротар третій у рейтингу відразу після чотирьох голів у класико. Чи взагалі це логічно, лише через те що він значну частину сезону грав за Реал як переможця ЛЧ і ЛаЛіги. Це ж має враховуватися все, весь сезон, в тому числі відсутність таких провалів. Євро ж також враховувався за попередній сезон 2023/2024.
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0
pol-55
!
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0
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