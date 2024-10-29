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29 октября 2024, 12:40 | Обновлено 29 октября 2024, 13:58
2971
7

Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы

Кажется, легендарное детище France Football переживает серьезный кризис…

29 октября 2024, 12:40 | Обновлено 29 октября 2024, 13:58
2971
7
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Церемония вручения Золотого мяча-2024 в значительной степени приобрела скандальный окрас еще до своего начала. Все из-за решения руководства мадридского «Реала» бойкотировать ее из-за того, что главная награда в конечном итоге досталась не представителю «бланкос» Винисиусу Жуниору, о чем многие весьма авторитетные источники сообщали в последние недели и месяцы, а хавбеку «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Этот факт возмутил и оскорбил президента «Реала» Флорентино Переса, запретившего любому работнику клуба посещать торжественное мероприятие в Париже, впрочем, как пишут инсайдеры, внутри «бланкос» с мнением босса были согласны полностью и беспрекословно.

После бойкота «Реала» многие журналисты, эксперты и болельщики поспешили сделать вывод о том, что мадридцы этим решением, как это модно говорить сейчас, выстрелили себе в ногу – мол, имиджево «бланкос» поставили себя под удар, дав понять, что клуб морально недостаточно устойчив и не способен справляться с ситуациями, когда не все идет по их сценарию. Также «Реалу» предъявляли неумение достойно проигрывать, нежелание соблюдать элементарную вежливость по отношению к оппонентам и конкурентам и прочее-прочее-прочее.

На самом деле, большинство претензий в сторону «Реала» действительно не лишены смысла. Флорентино Перес в последние годы настолько уверовал в свое футбольное величие и умение делать едва ли не все в этом виде спорта в разы лучше остальных, что это превращает президента «бланкос» в такого себе разбалованного мальчишку, который просто не готов в неудобных ситуациях сцепить зубы и продолжать пахать на сто, а то и двести процентов, чтобы в следующий раз оказаться выше всех, причем так, чтобы подобное не вызывало ни у кого ни малейших вопросов.

Однако решение Флорентино Переса все-таки еще и больно бьет по репутации и имиджу самого Золотого мяча. Более того, можно сказать, что сейчас для многих становится очевидным, что эта премия год от года только и делает, что теряет свой прежний лоск. Сегодня стать обладателем Золотого мяча для каждого футболиста в мире все еще чрезвычайно престижно и важно, однако с каждой церемонией происходит все больше и больше моментов, указывающих на очевидный тренд – популярность и значимость премии от France Football идет на спад.

Например, в 2024-м на церемонию не приехали не только все звезды «Реала», но и один из лучших форвардов современности Эрлинг Холанд. Норвежский страйкер «Манчестер Сити» имел свободное время для того, чтобы посетить Париж и потусить в компании мировых футбольных звезд, но вместо этого отправился в Швецию, где посетил ключевой с точки зрения чемпионской борьбы поединок между «Мальме» и «Гетеборгом», в котором команда его хорошего друга Эрика Ботхейма выиграла со счетом 2:0 и за два тура до финиша гарантировала себе очередные «золотые» медали.

Далеко не в плюс Золотому мячу сыграли и комментарии со стороны легендарного немецкого хавбека Тони Крооса, который также номинировался на получение премии в нынешнем году, но занял в опросе лишь девятое место. 34-летний немец, который летом 2024-го объявил о завершении карьеры игрока, прямо заявил известному итальянскому журналисту Фабрицио Романо, что не считает Золотой мяч важной наградой, а потому не слишком-то и переживает, что так и не сумел ее выиграть.

«Родри выиграет Золотой мяч? Лично я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места», – заявил Кроос.

Формально можно говорить, что Тони просто решил сделать приятное Флорентино Пересу и «Реалу», которому отдал десять лет своей профессиональной карьеры футболиста, однако в целом репутация Крооса настолько высока, что его точку зрения вряд ли кто-то будет воспринимать именно в подобном контексте – в конце концов, великие на то и являются великими, что способны на серьезные самостоятельные поступки.

А еще можно вспомнить, как раньше демонстративно бойкотировал церемонии вручения Золотого мяча, если только на них он не побеждал сам, Криштиану Роналду. Впервые такой «трюк» португальский гений проделал еще в 2018 году, когда лучшим футболистом мира был назван Лука Модрич, а затем дважды повторил подобную выходку – в 2019-м и 2021-м, когда Золотым мячом награждали аргентинца Лионеля Месси.

Все это действительно заставляет задуматься о значимости Золотого мяча для спорта № 1 и о том, насколько эта награда реально способна консолидировать представителей всего футбольного сообщества.

При этом, важно понимать, что ключевой организатор, коим является журнал France Football, и сам изрядно виноват в том, что сегодня происходит вокруг Золотого мяча. За последние полтора десятилетия французы сделали немало ошибок, которые заставили многих экспертов, журналистом и игроков сомневаться в том, что дальнейшее существование премии может быть таким же славным, как и прежде.

Сперва в 2010 году France Football пошел на совершенно нелогичное, а то и вовсе необъяснимое объединение с ФИФА в вопросе создания общей награды, которая получила название Золотой мяч ФИФА. Дело в том, что история ортодоксального Золотого мяча берет свое начало с 1956 года и имела огромные традиции еще до того момента, когда в 1991-м Международной федерации футбола вздумалось организовать свою награду – фактический аналог того, что вручал France Football.

В отличие от France Football, лучшим футболистом года по версии ФИФА становился тот, кто получал наибольшее количество очков в опросе организации, затрагивавшем главных тренеров и капитанов всех национальных сборных команд ассоциированных членов ФИФА. А вот у французов лучшим традиционно становился тот, кто получал признание от журналистов, и с одной стороны кто-то может сказать, что это не профессионалы для мира футбола, но с другой – «акул пера» куда сложнее было считать ангажированными, что добавляло особого шарма и непредсказуемости Золотому мячу.

Когда во France Football осознали, что совместная с ФИФА награда является куда большим благом именно для Международной федерации футбола, чем для французского издания, было принято решение сотрудничество прекратить, и вернуться к тому, что существовало ранее. Конечно, умение признавать ошибки – это очень хорошо, но и собственноручно гробить свое же детище France Football уж точно никто не заставлял и к подобному не подталкивал.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вторым серьезным просчетом France Football за последние годы стал отказ от вручения премии по итогам 2020 года. Тогда, напомним, мировой футбол впервые столкнулся с таким серьезным оппонентом, как пандемия Covid-19, которого победить сумел лишь спустя определенное время, да и то в течение продолжительного периода практически все матчи и почти по всей планете проводились без зрителей и с соблюдением строжайших правил индивидуальной безопасности. А ведь в 2020-м, по мнению большинства, главную личную награду современности не получил польский форвард Роберт Левандовски, и неспособность (или нежелание) признать это со стороны France Football негативно сказалось на отношении к этому изданию и его популярной награде, особенно на фоне куда более решительной и четкой позиции со стороны ФИФА, которая вручила свой приз под названием The Best FIFA Men’s Player именно тогдашнему нападающему «Баварии».

Наконец, в третий раз авторитет Золотого мяча в последние годы пострадал в 2021-м. Тогда, опять же, многие ожидали возобновления справедливости и вручения премии все тому же Левандовски, который демонстрировал фантастически стабильный уровень выступлений, но… Респонденты France Football в итоге решили отдать Золотой мяч Лионелю Месси, опередившему поляка всего на 33 очка. И эта премия для восьмикратного ее обладателя стала, пожалуй, одной из наиболее спорных для аргентинца, попутно заставив экспертов задаться вопросом: а не превратился ли ежегодный процесс выявления обладателя Золотого мяча в своего рода «попсу», когда кто бы и как бы качественно не играл, а все равно заветная статуэтка отправляется в личную коллекцию или Лионеля Месси, или Криштиану Роналду, с эпохой монополии которых в France Football, кажется, так сильно не хотели прощаться.

В конечном итоге все привело к тому, что в 2024-м один из наиболее популярных футбольных клубов планеты «Реал» громогласно объявил в аспекте Золотого мяча: «Для клуба награда потеряла свою ценность и больше не существует». Конечно, это своего рода шантаж, с которым организаторы вряд ли имели возможность что-либо сделать (хотя было бы интересно, если б в последний момент France Football объявил, что вручит награды только тем, кто лично счел необходимым посетить церемонию), но Флорентино Перес привык действовать именно так. Вспомните хотя бы нашумевшую историю с переездом в Мадрид Луиша Фигу… Интересно, к слову, что тогда для подавляющего большинства фанатов антигероем и иудой выглядел именно португалец, а вот «Реал» и Перес остались как бы в стороне. Вот и сейчас – не сомневайтесь – пройдет немного времени и куда больше имиджевых проблем будет у France Football и Золотого мяча, чем у «бланкос». Просто «королям» не впервой выходить сухими из воды, они ведь сделаны совсем из другого «теста»…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Harun Bakircioğlu
Так это не кризис журнала, а кризис голосования. Когда выбирают самого медийного персонажа или не выбирают того, кто обрел негативный флер или голосуют за любимчиков. Вот от нас кто голосовал, Ребров? Я прям вижу как он сидел и сравнивал, кто же полезнее, кто делает больше ТТД, через кого идут пасы, голы, без кого бы взяли трофей, а с кем не взяли. Делать ему больше нехрен! Он как и мы услышал, как на спорт.юа кого-то обсуждают, значит достойная кандидатура, проголосую за него.
Просто давайте будем награду давать тому, кого высчитает суперкомпьютер Opta, Wyscout и других аналитических ресурсов и вопросов не будет никаких, там сухие цифры будут в доказательствах.
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antt
Криза, бо не дали нагороду Левандовському. Рік тому дали зайвий раз Мессі, а міг одержати Холанд, хоча трохи замолодий для цього. А цьогорічні претенденти не пройшли також випробування часом, щоб кілька років бути на видноті, і щоб бути головними претендентами принаймні в минулі роки. Не приїхав Реал бо він також напевно хоче свій супер Золотий мяч. Не приїхав Холанд.
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