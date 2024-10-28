Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Холанд не приехал на вручение Золотого мяча. Стала известна причина
Другие новости
28 октября 2024, 21:55 | Обновлено 28 октября 2024, 22:23
3249
0

ФОТО. Холанд не приехал на вручение Золотого мяча. Стала известна причина

Эрлинг отправился в Швецию на потенциально чемпионский матч Мальме

28 октября 2024, 21:55 | Обновлено 28 октября 2024, 22:23
3249
0
ФОТО. Холанд не приехал на вручение Золотого мяча. Стала известна причина
Twitter. Эрлинг Холанд

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд не приехал в Париж. Он отправился в Швецию, где сейчас играют Мальме и Гетеборг. Если Мальме переиграет соперников, то за два тура до завершения сезона выиграет национальное первенство. Скорее всего, гранду Швеции хватит и ничьей.

Холанд приехал в Швецию не просто так. В составе Мальме выступает его друг Эрик Бутхейм.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии Золотого мяча.

ФОТО. Холанд не приехал на вручение Золотого мяча. Стала известна причина

По теме:
Какое место занял Лунин в рейтинге лучших голкиперов 2024 года?
ФОТО. Звезда Манчестер Юнайтед опозорился на церемонии Золотой мяч-2024
Лучший вратарь года! Стал известен обладатель Яшин Трофи
фото Эрлинг Холанд Золотой мяч Мальме Гетеборг чемпионат Швеции по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
Футбол | 28 октября 2024, 10:54 11
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако

Защитник «бело-синих» Кристиан Биловар мог сменить команду этим летом

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
Футбол | 28 октября 2024, 05:05 13
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос

Сегодня познакомимся ближе с Мариной Луценко – женой польского голкипера Барселоны

Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Футбол | 28.10.2024, 00:31
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года
Футбол | 28.10.2024, 22:20
Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года
Они бойкотировали церемонию ЗМ. В Париже назван лучший клуб 2024 года
20 лет спустя. Что помогло Шевченко стать обладателем Золотого мяча-2004
Футбол | 28.10.2024, 15:50
20 лет спустя. Что помогло Шевченко стать обладателем Золотого мяча-2004
20 лет спустя. Что помогло Шевченко стать обладателем Золотого мяча-2004
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
Реал – Барселона – 0:4. Как каталонцы опозорили Лунина и Ко. Видеообзор
27.10.2024, 00:34 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
27.10.2024, 11:11 10
Футбол
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
27.10.2024, 07:33 11
Бокс
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 7
Футбол
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
Заслуженное признание. Магучих названа лучшей легкоатлеткой года в Европе
26.10.2024, 22:47 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем