​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд не приехал в Париж. Он отправился в Швецию, где сейчас играют Мальме и Гетеборг. Если Мальме переиграет соперников, то за два тура до завершения сезона выиграет национальное первенство. Скорее всего, гранду Швеции хватит и ничьей.

Холанд приехал в Швецию не просто так. В составе Мальме выступает его друг Эрик Бутхейм.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию церемонии Золотого мяча.

ФОТО. Холанд не приехал на вручение Золотого мяча. Стала известна причина