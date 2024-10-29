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WTA
29 октября 2024, 18:45 | Обновлено 29 октября 2024, 18:58
840
0

Стали известны соперницы Киченок на групповом этапе Итогового турнира WTA

Людмила вместе с Аленой Остапенко сыграют в парном разряде WTA Finals со 2 по 9 ноября

29 октября 2024, 18:45 | Обновлено 29 октября 2024, 18:58
840
0
Стали известны соперницы Киченок на групповом этапе Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко узнали соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA 2024. Соревнования пройдут в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.

Восемь лучших тандемов были распределены на два квартета: Зеленая и Белая группы. Два лучших дуэта из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований.

В 2023 году трофей Итогового завоевал дуэт Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева. Киченок и Остапенко в последний раз выступали на WTA Finals в 2022 году, где дошли до 1/2 финала.

Зеленая группа:

  • Людмила Киченок / Алена Остапенко
  • Се Шувэй / Элизе Мертенс
  • Николь Мелихар / Эллен Перес
  • Тейлор Таунсенд / Катерина Синякова

Белая группа:

  • Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
  • Сара Эррани / Жасмин Паолини
  • Дезире Кравчик / Кэролайн Доулхайд
  • Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова
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Людмила Киченок Алена Остапенко Се Шувэй Элизе Мертенс Николь Мелихар Эллен Перес Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Сара Эррани Жасмин Паолини Дезире Кравчик Кэролайн Доулхайд Чан Хао-Чин Вероника Кудерметова Итоговый турнир WTA жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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