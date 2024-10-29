Стали известны соперницы Киченок на групповом этапе Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко узнали соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA 2024. Соревнования пройдут в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.

Восемь лучших тандемов были распределены на два квартета: Зеленая и Белая группы. Два лучших дуэта из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований.

В 2023 году трофей Итогового завоевал дуэт Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева. Киченок и Остапенко в последний раз выступали на WTA Finals в 2022 году, где дошли до 1/2 финала.

Зеленая группа:

Людмила Киченок / Алена Остапенко

Се Шувэй / Элизе Мертенс

Се Шувэй / Элизе Мертенс Николь Мелихар / Эллен Перес

Николь Мелихар / Эллен Перес Тейлор Таунсенд / Катерина Синякова

Белая группа: