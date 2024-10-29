Стали известны соперницы Киченок на групповом этапе Итогового турнира WTA
Людмила вместе с Аленой Остапенко сыграют в парном разряде WTA Finals со 2 по 9 ноября
Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко узнали соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA 2024. Соревнования пройдут в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября.
Восемь лучших тандемов были распределены на два квартета: Зеленая и Белая группы. Два лучших дуэта из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований.
В 2023 году трофей Итогового завоевал дуэт Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева. Киченок и Остапенко в последний раз выступали на WTA Finals в 2022 году, где дошли до 1/2 финала.
Зеленая группа:
- Людмила Киченок / Алена Остапенко
- Се Шувэй / Элизе Мертенс
- Николь Мелихар / Эллен Перес
- Тейлор Таунсенд / Катерина Синякова
Белая группа:
- Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
- Сара Эррани / Жасмин Паолини
- Дезире Кравчик / Кэролайн Доулхайд
- Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова
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