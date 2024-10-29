Свентек против Гофф. Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024
WTA Finals пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября
Во вторник состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Восемь лучших теннисисток были распределены на два квартета: Фиолетовая и Оранжевая группы. Две лучшие девушки из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований.
Фиолетовая группа:
- Арина Соболенко [1]
- Жасмин Паолини [4]
- Елена Рыбакина [5]
- Чжэн Циньвень [7]
Оранжевая группа:
- Ига Свентек [2]
- Коко Гофф [3]
- Джессика Пегула [8]
- Барбора Крейчикова [8]
На 53-м розыгрыше Итогового турнира восемь лучших игроков и дуэтов этого сезона будут сражаться за рекордный общий призовой фонд в размере 15 миллионов и 250 тысяч долларов США, а непобежденный чемпион в одиночном разряде получит чек в более чем 5 млн.
В 2023 году титул WTA Finals завоевала Ига Свентек. Тогда турнир проходил в Канкуне, Мексика.
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