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WTA
29 октября 2024, 18:35 | Обновлено 29 октября 2024, 18:59
1038
0

Свентек против Гофф. Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024

WTA Finals пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября

29 октября 2024, 18:35 | Обновлено 29 октября 2024, 18:59
1038
0
Свентек против Гофф. Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Во вторник состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Восемь лучших теннисисток были распределены на два квартета: Фиолетовая и Оранжевая группы. Две лучшие девушки из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований.

Фиолетовая группа:

  • Арина Соболенко [1]
  • Жасмин Паолини [4]
  • Елена Рыбакина [5]
  • Чжэн Циньвень [7]

Оранжевая группа:

  • Ига Свентек [2]
  • Коко Гофф [3]
  • Джессика Пегула [8]
  • Барбора Крейчикова [8]

На 53-м розыгрыше Итогового турнира восемь лучших игроков и дуэтов этого сезона будут сражаться за рекордный общий призовой фонд в размере 15 миллионов и 250 тысяч долларов США, а непобежденный чемпион в одиночном разряде получит чек в более чем 5 млн.

В 2023 году титул WTA Finals завоевала Ига Свентек. Тогда турнир проходил в Канкуне, Мексика.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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