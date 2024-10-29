Свентек против Гофф. Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024

Во вторник состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024, который пройдет со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Восемь лучших теннисисток были распределены на два квартета: Фиолетовая и Оранжевая группы. Две лучшие девушки из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований.

Фиолетовая группа:

Арина Соболенко [1]

Жасмин Паолини [4]

Жасмин Паолини [4] Елена Рыбакина [5]

Елена Рыбакина [5] Чжэн Циньвень [7]

Оранжевая группа:

Ига Свентек [2]

Ига Свентек [2] Коко Гофф [3]

Коко Гофф [3] Джессика Пегула [8]

Джессика Пегула [8] Барбора Крейчикова [8]

На 53-м розыгрыше Итогового турнира восемь лучших игроков и дуэтов этого сезона будут сражаться за рекордный общий призовой фонд в размере 15 миллионов и 250 тысяч долларов США, а непобежденный чемпион в одиночном разряде получит чек в более чем 5 млн.

В 2023 году титул WTA Finals завоевала Ига Свентек. Тогда турнир проходил в Канкуне, Мексика.