WTA07 ноября 2023, 00:50 |
105
2
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Польская теннисистка в двух сетах разгромила Джессику в финале WTA Finals
07 ноября 2023, 00:50 |
105
2
Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) выиграла титул Итогового турнира WTA 2023!
В финале WTA Finals полька в двух сетах разгромила Джессику Пегулу (США, WTA 5).
WTA Finals 2023. Хард. Финал
Джессика Пегула (США) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 0:6
Simply. Unstoppable.@iga_swiatek is your 2023 @WTAFinals CHAMPION 🎉#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/lIubf9GhFt— wta (@WTA) November 6, 2023
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Комментарии 2
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Несподіваний результат, адже Пегула дуже непогано виглядала на турнірі. Але приємний, оскільки справжня перша ракетка жіночого тенісу офіційно закінчить рік у цьому статусі.
нічого собі, думав Іга втомиться, а тут на тобі, винесла Пегулку!!!
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