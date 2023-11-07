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  4. Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
WTA
07 ноября 2023, 00:50 |
105
2

Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA

Польская теннисистка в двух сетах разгромила Джессику в финале WTA Finals

07 ноября 2023, 00:50 |
105
2
Ига – лучшая! Свентек уничтожила Пегулу и взяла титул Итогового турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) выиграла титул Итогового турнира WTA 2023!

В финале WTA Finals полька в двух сетах разгромила Джессику Пегулу (США, WTA 5).

WTA Finals 2023. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 0:6

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
Несподіваний результат, адже Пегула дуже непогано виглядала на турнірі. Але приємний, оскільки справжня перша ракетка жіночого тенісу офіційно закінчить рік у цьому статусі.
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Андрей Залищук
нічого собі, думав Іга втомиться, а тут на тобі, винесла Пегулку!!!
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