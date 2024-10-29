Кто стал соперником Украины? Результаты плей-офф квалификации женского ЧЕ
Команда Бельгии разгромила сборную Греции и стала соперником сине-желтых
Стал известен соперник сборной Украины во втором раунде плей-офф отбора к чемпионату Европы 2025 среди женщин.
Команда Бельгии разгромила сборную Греции (5:0) и стала следующим соперником сине-желтых в квалификации ЧЕ-2025.
29 октября женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда против команды Турции. Четыре дня назад в Стамбуле команды не обнаружили победителя (1:1). Судьба путевки во второй раунд плей-офф решалась в Кишиневе, где сборная Украины была номинальным хозяином.
На 14-й минуте сине-желтые открыли счет, когда Караташ срезала мяч в свои ворота после подачи Басанской. На 34-й украинке удвоили преимущество – передачей Калининой по подбору перед воротами воспользовалась Шматко. Украинки сумели удержать победный счет (2:0).
Украинская команда пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с командой Бельгии. Матчи пройдут 27 ноября – 3 декабря.
Евро-2025 среди женских команд
Плей-офф квалификации. Первый раунд. Ответный матч
29 октября. Кишинев. Стадион Зимбру
Украина – Турция – 2:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Караташ, 14 (автогол), Шматко, 34
Бельгия – Греция – 5:0 (первый матч – 0:0)
Голы: ван Керкховен, 36, 57, Вуллерт, 39, 45+4, Кассандра, 55
Другие матчи квалификации
- Чехия – беларусь – 0:0 (первый матч – 8:1)
- Финляндия – Черногория – 5:0 (первый матч – 1:0)
- Австрия – Словения – 2:1 (первый матч – 3:0)
- Польша – Румыния – 4:1 (первый матч – 2:1)
- Норвегия – Албания – 9:0 (первый матч – 5:0)
- Сербия – Босния и Герцеговина – 4:1 (первый матч – 2:2)
- Швеция – Люксембург – 8:0 (первый матч – 4:0)
- Северная Ирландия – Хорватия – 1:0 д.ч. (первый матч – 1:1)
- Уэльс – Словакия – 2:0 д.ч. (первый матч – 1:2)
- Ирландия – Грузия – 3:0 (первый матч – 6:0)
- Шотландия – Венгрия – 4:0 (первый матч – 1:0)
- Португалия – Азербайджан – 4:0 (первый матч – 4:1)
Все результаты первого раунда
Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)
- Португалия – Чехия
- Шотландия – Финляндия
- Украина – Бельгия
- Уэльс – Ирландия
- Польша – Австрия
- Северная Ирландия – Норвегия
- Сербия – Швеция
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