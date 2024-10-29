Кто стал соперником Украины? Результаты плей-офф квалификации женского ЧЕ

Стал известен соперник сборной Украины во втором раунде плей-офф отбора к чемпионату Европы 2025 среди женщин.

Команда Бельгии разгромила сборную Греции (5:0) и стала следующим соперником сине-желтых в квалификации ЧЕ-2025.

29 октября женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда против команды Турции. Четыре дня назад в Стамбуле команды не обнаружили победителя (1:1). Судьба путевки во второй раунд плей-офф решалась в Кишиневе, где сборная Украины была номинальным хозяином.

На 14-й минуте сине-желтые открыли счет, когда Караташ срезала мяч в свои ворота после подачи Басанской. На 34-й украинке удвоили преимущество – передачей Калининой по подбору перед воротами воспользовалась Шматко. Украинки сумели удержать победный счет (2:0).

Украинская команда пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с командой Бельгии. Матчи пройдут 27 ноября – 3 декабря.

Евро-2025 среди женских команд

Плей-офф квалификации. Первый раунд. Ответный матч

29 октября. Кишинев. Стадион Зимбру

Украина – Турция – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Караташ, 14 (автогол), Шматко, 34

Бельгия – Греция – 5:0 (первый матч – 0:0)

Голы: ван Керкховен, 36, 57, Вуллерт, 39, 45+4, Кассандра, 55

Другие матчи квалификации

Чехия – беларусь – 0:0 (первый матч – 8:1)

Финляндия – Черногория – 5:0 (первый матч – 1:0)

Австрия – Словения – 2:1 (первый матч – 3:0)

Польша – Румыния – 4:1 (первый матч – 2:1)

Норвегия – Албания – 9:0 (первый матч – 5:0)

Сербия – Босния и Герцеговина – 4:1 (первый матч – 2:2)

Швеция – Люксембург – 8:0 (первый матч – 4:0)

Северная Ирландия – Хорватия – 1:0 д.ч. (первый матч – 1:1)

Уэльс – Словакия – 2:0 д.ч. (первый матч – 1:2)

Ирландия – Грузия – 3:0 (первый матч – 6:0)

Шотландия – Венгрия – 4:0 (первый матч – 1:0)

Португалия – Азербайджан – 4:0 (первый матч – 4:1)

Все результаты первого раунда

Второй раунд (27 ноября – 3 декабря)