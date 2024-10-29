Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Турция – 2:0. Вышли в решающий плей-офф. Видео голов и обзор
Чемпионат Европы
29 октября 2024, 20:23 | Обновлено 29 октября 2024, 20:31
1067
0

Украина – Турция – 2:0. Вышли в решающий плей-офф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации женского ЧЕ-2025 по футболу

29 октября 2024, 20:23 | Обновлено 29 октября 2024, 20:31
1067
0
Украина – Турция – 2:0. Вышли в решающий плей-офф. Видео голов и обзор
УАФ

29 октября женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда плей-офф отбора к чемпионату Европы 2025 против команды Турции.

Четыре дня назад в Стамбуле команды не обнаружили победителя (1:1). Судьба путевки во второй раунд плей-офф решалась в Кишиневе, где сборная Украины была номинальным хозяином.

В начале встречи команды обменялись ударами в створ, а на 14-й минуте сине-желтые открыли счет, когда Караташ срезала мяч в свои ворота после подачи Басанской. На 34-й украинке удвоили преимущество – передачей Калининой по подбору перед воротами воспользовалась Шматко.

Во втором тайме сборная Турция начала создавать моменты, мяч даже побывал в воротах сине-желтых, но перед тем был зафиксирован офсайд. Украинки сумели удержать победный счет (2:0).

Украинская команда пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем противостояния Греция – Бельгия. Матчи пройдут 27 ноября – 3 декабря.

Евро-2025 среди женских команд

Плей-офф квалификации. Первый раунд. Ответный матч

29 октября. Кишинев. Стадион Зимбру

Украина – Турция – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Караташ, 14 (автогол), Шматко, 34

Украина: Самсон, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Басанска, Андрухив (Гирин, 73), Петрик, Химич (Семкив, 89), Овдийчук, Калинина (Молодюк, 80), Кравчук (Глущенко, 89).

Главный тренер: Владимир Пятенко.

Турция: Акгез (к), Эзев (Закар, 90+1), Караташ, Абрахамссон, Дживелек, Топчу, Джал, Кескин (Ханчар, 66), Тюркоглу (Садикоглу, 73), Шекер, Пекел (Карабулут, 46).

Главный тренер: Неджла Гюнгер.

Предупреждения: Басанская, 44, Овдийчук, 90+4, Корсун, 90+5 – Дживелек, 88, Джал, 90+3, Шекер, 90+4.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Караташ, 14 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Шматко, 34 мин

По теме:
Роналду не забил пенальти на 96-й. Аль-Наср сенсационно сгорел в кубке
Рух – Карпаты – 1:0. Решающий гол на 78-й в кубке. Видеообзор матча
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Турцию
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко женская сборная Турции по футболу Украина - Турция чемпионат Европы по футболу среди женщин видео голов и обзор автогол
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Футбол | 28 октября 2024, 23:45 30
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024

Лучшим футболистом 2024 года стал испанец Родри, хавбек Ман Сити

ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
Футбол | 29 октября 2024, 05:13 2
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда

Неожиданная встреча в Лондоне...

ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча
Футбол | 29.10.2024, 14:51
ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча
ВИДЕО. Голливудская актриса потроллила Реал на церемонии Золотого мяча
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Футбол | 29.10.2024, 06:44
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Кубковый матч между Вересом и Оболонью пройдет без системы VAR
Футбол | 29.10.2024, 20:30
Кубковый матч между Вересом и Оболонью пройдет без системы VAR
Кубковый матч между Вересом и Оболонью пройдет без системы VAR
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 6
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
28.10.2024, 00:31 6
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 6
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем