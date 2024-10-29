Украина – Турция – 2:0. Вышли в решающий плей-офф. Видео голов и обзор

29 октября женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда плей-офф отбора к чемпионату Европы 2025 против команды Турции.

Четыре дня назад в Стамбуле команды не обнаружили победителя (1:1). Судьба путевки во второй раунд плей-офф решалась в Кишиневе, где сборная Украины была номинальным хозяином.

В начале встречи команды обменялись ударами в створ, а на 14-й минуте сине-желтые открыли счет, когда Караташ срезала мяч в свои ворота после подачи Басанской. На 34-й украинке удвоили преимущество – передачей Калининой по подбору перед воротами воспользовалась Шматко.

Во втором тайме сборная Турция начала создавать моменты, мяч даже побывал в воротах сине-желтых, но перед тем был зафиксирован офсайд. Украинки сумели удержать победный счет (2:0).

Украинская команда пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с победителем противостояния Греция – Бельгия. Матчи пройдут 27 ноября – 3 декабря.

Евро-2025 среди женских команд

Плей-офф квалификации. Первый раунд. Ответный матч

29 октября. Кишинев. Стадион Зимбру

Украина – Турция – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Караташ, 14 (автогол), Шматко, 34

Украина: Самсон, Корсун, Апанащенко (к), Шматко, Басанска, Андрухив (Гирин, 73), Петрик, Химич (Семкив, 89), Овдийчук, Калинина (Молодюк, 80), Кравчук (Глущенко, 89).

Главный тренер: Владимир Пятенко.

Турция: Акгез (к), Эзев (Закар, 90+1), Караташ, Абрахамссон, Дживелек, Топчу, Джал, Кескин (Ханчар, 66), Тюркоглу (Садикоглу, 73), Шекер, Пекел (Карабулут, 46).

Главный тренер: Неджла Гюнгер.

Предупреждения: Басанская, 44, Овдийчук, 90+4, Корсун, 90+5 – Дживелек, 88, Джал, 90+3, Шекер, 90+4.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Караташ, 14 мин (автогол)

ГОЛ! 2:0. Шматко, 34 мин