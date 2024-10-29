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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
Украина. Первая лига
29 октября 2024, 21:40 |
1068
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера

Сергей Ковалец возглавил «Подолье»

29 октября 2024, 21:40 |
1068
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
ФК Подолье. Сергей Ковалец

Футбольный клуб «Подолье», который выступает в Первой лиге Украины, объявил о назначении нового главного тренера.

Новым тренером команды стал бывший игрок «Динамо» Киев и сборной Украины 56-летний Сергей Ковалец, который начнет свою работу в клубе с 1 ноября 2024 года. Детали соглашения пока не разглашаются.

Стоит отметить, что Ковалец начал свою футбольную именно в «Подолье». Ранее мы сообщали, что после поражения от «Миная» главный тренер «Подолья» Виталий Костышин подал в отставку.

Последним клубом, в котором работал Ковалец был «Ингулец».

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Сергей Ковалец чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Подолье Хмельницкий
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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