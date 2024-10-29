ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
Сергей Ковалец возглавил «Подолье»
Футбольный клуб «Подолье», который выступает в Первой лиге Украины, объявил о назначении нового главного тренера.
Новым тренером команды стал бывший игрок «Динамо» Киев и сборной Украины 56-летний Сергей Ковалец, который начнет свою работу в клубе с 1 ноября 2024 года. Детали соглашения пока не разглашаются.
Стоит отметить, что Ковалец начал свою футбольную именно в «Подолье». Ранее мы сообщали, что после поражения от «Миная» главный тренер «Подолья» Виталий Костышин подал в отставку.
Последним клубом, в котором работал Ковалец был «Ингулец».
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