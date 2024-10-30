Пенальти для команды Ярмолюка. Определены два четвертьфиналиста Кубка лиги

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд и Саутгемптон пробились в 1/4 финала.

Украинский защитник Егор Ярмолюк весь матч оставался в резерве у пчел.

Брентфорду понадобилась серия пенальти, чтобы одолеть Шеффилд Уэнсдей (1:1 пен. 5:4)

Саутгемптон в основное время доказал свой перевес над Сток Сити (3:2).

Кубок английской лиги

1/8 финала. 29 октября

Саутгемптон – Сток Сити – 3:2

Голы: Харвуд-Беллис, 19, Армстронг, 35, Бри, 88 – Филлипс, 45, Кеннон, 54

Брентфорд – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Шаде, 11 – Гассама, 57