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Кубок Английской лиги
Брентфорд
29.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Шеффилд Уэнсдей
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Кубок английской лиги
30 октября 2024, 00:15 | Обновлено 30 октября 2024, 00:29
159
0

Пенальти для команды Ярмолюка. Определены два четвертьфиналиста Кубка лиги

Брентфорд и Саутгемптон пробились в 1/4 финала Кубка английской лиги

30 октября 2024, 00:15 | Обновлено 30 октября 2024, 00:29
159
0
Пенальти для команды Ярмолюка. Определены два четвертьфиналиста Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Вечером 29 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

Брентфорд и Саутгемптон пробились в 1/4 финала.

Украинский защитник Егор Ярмолюк весь матч оставался в резерве у пчел.

Брентфорду понадобилась серия пенальти, чтобы одолеть Шеффилд Уэнсдей (1:1 пен. 5:4)

Саутгемптон в основное время доказал свой перевес над Сток Сити (3:2).

Кубок английской лиги

1/8 финала. 29 октября

Саутгемптон – Сток Сити – 3:2

Голы: Харвуд-Беллис, 19, Армстронг, 35, Бри, 88 – Филлипс, 45, Кеннон, 54

Брентфорд – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Шаде, 11 – Гассама, 57

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Витали Янельт (Брентфорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Marvin Johnson (Шеффилд Уэнсдей).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йоан Висса (Брентфорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джамал Лоу (Шеффилд Уэнсдей).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Миккель Дамсгор (Брентфорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джош Уиндасс (Шеффилд Уэнсдей).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кин Луис-Поттер (Брентфорд).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Майкл Смит (Шеффилд Уэнсдей).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Djeidi Gassama (Шеффилд Уэнсдей).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
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Кубок английской лиги по футболу Егор Ярмолюк Брентфорд серия пенальти Саутгемптон Сток Сити Шеффилд Уэнсдей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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