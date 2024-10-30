Пенальти для команды Ярмолюка. Определены два четвертьфиналиста Кубка лиги
Брентфорд и Саутгемптон пробились в 1/4 финала Кубка английской лиги
Вечером 29 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.
Брентфорд и Саутгемптон пробились в 1/4 финала.
Украинский защитник Егор Ярмолюк весь матч оставался в резерве у пчел.
Брентфорду понадобилась серия пенальти, чтобы одолеть Шеффилд Уэнсдей (1:1 пен. 5:4)
Саутгемптон в основное время доказал свой перевес над Сток Сити (3:2).
Кубок английской лиги
1/8 финала. 29 октября
Саутгемптон – Сток Сити – 3:2
Голы: Харвуд-Беллис, 19, Армстронг, 35, Бри, 88 – Филлипс, 45, Кеннон, 54
Брентфорд – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Шаде, 11 – Гассама, 57
QUARTER-FINAL BOUND 🐝 pic.twitter.com/Or2lP0Fm1b— Brentford FC (@BrentfordFC) October 29, 2024
События матча
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