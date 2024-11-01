В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Звездный нападающий «Реала» занимает в рейтинге только второе место
Испанская газета AS представила рейтинг из 20 футболистов с самой большой заработной платой в Ла Лиге.
Тройку топа открывает австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба. 32-летний футболист из-за травмы не играет уже почти год и даже думает о завершении карьеры, но продолжает получать ежегодно по 22.5 миллиона евро.
На втором месте расположился звездный форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. Он пришел в чемпионат Испании только летом и сразу получил огромную зарплату – 31.25 миллиона евро в год.
Возглавил рейтинг игрок финансово нестабильного клуба – польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. Его оклад составляет 33.33 миллиона евро за календарный год (примерно 640 тысяч евро в неделю).
Топ-20 футболистов с самой большой зарплатой в Ла Лиге:
- 1. Роберт Левандовски («Барселона», 33.33 миллиона евро в год)
- 2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, 31.25 млн)
- 3. Давид Алаба («Реал» Мадрид, 22.5 млн)
- 4-6. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, 20.83 млн)
- 4-6. Ян Облак («Атлетико» Мадрид, 20.83 млн)
- 4-6. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 20.83 млн)
- 7. Френки де Йонг («Барселона», 19 млн)
- 8. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, 16.67 млн)
- 9. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, 15 млн)
- 10-11. Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, 14.58 млн)
- 10-11. Эдер Милитао («Реал» Мадрид, 14.58 млн)
- 12. Ансу Фати («Барселона», 13.95 млн)
- 13. Жюль Кунде («Барселона», 13.55 млн)
- 14-18. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, 12.5 млн)
- 14-18. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, 12.5 млн)
- 14-18. Родриго («Реал» Мадрид, 12.5 млн)
- 14-18. Рафинья («Барселона», 12.5 млн)
- 19. Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао, 11 млн)
- 20. Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао, 10.42 млн)
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