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  4. В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Испания
01 ноября 2024, 16:01 |
3507
6

В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая

Звездный нападающий «Реала» занимает в рейтинге только второе место

01 ноября 2024, 16:01 |
3507
6
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская газета AS представила рейтинг из 20 футболистов с самой большой заработной платой в Ла Лиге.

Тройку топа открывает австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба. 32-летний футболист из-за травмы не играет уже почти год и даже думает о завершении карьеры, но продолжает получать ежегодно по 22.5 миллиона евро.

На втором месте расположился звездный форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. Он пришел в чемпионат Испании только летом и сразу получил огромную зарплату – 31.25 миллиона евро в год.

Возглавил рейтинг игрок финансово нестабильного клуба – польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. Его оклад составляет 33.33 миллиона евро за календарный год (примерно 640 тысяч евро в неделю).

Топ-20 футболистов с самой большой зарплатой в Ла Лиге:

  • 1. Роберт Левандовски («Барселона», 33.33 миллиона евро в год)
  • 2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, 31.25 млн)
  • 3. Давид Алаба («Реал» Мадрид, 22.5 млн)
  • 4-6. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, 20.83 млн)
  • 4-6. Ян Облак («Атлетико» Мадрид, 20.83 млн)
  • 4-6. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 20.83 млн)
  • 7. Френки де Йонг («Барселона», 19 млн)
  • 8. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, 16.67 млн)
  • 9. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, 15 млн)
  • 10-11. Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, 14.58 млн)
  • 10-11. Эдер Милитао («Реал» Мадрид, 14.58 млн)
  • 12. Ансу Фати («Барселона», 13.95 млн)
  • 13. Жюль Кунде («Барселона», 13.55 млн)
  • 14-18. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, 12.5 млн)
  • 14-18. Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид, 12.5 млн)
  • 14-18. Родриго («Реал» Мадрид, 12.5 млн)
  • 14-18. Рафинья («Барселона», 12.5 млн)
  • 19. Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао, 11 млн)
  • 20. Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао, 10.42 млн)
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Дмитро Вербинський Источник: AS
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Андрій Заліщук
може і їм по тисячі Зеленського роздати
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Harun Bakircioğlu
Скоро год как Алаба травмирован и говорят сыграет только в 2025 году. С учётом возраста Реал просто кидает 23 млн на ветер.
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0
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Gargantua81
Фати с такой зарплатой по арендам ездит
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0
Влад Тараненко
31 млн на рік. 
Дуже дорогий сорт дерева 
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0
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