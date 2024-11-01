В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая

Испанская газета AS представила рейтинг из 20 футболистов с самой большой заработной платой в Ла Лиге.

Тройку топа открывает австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба. 32-летний футболист из-за травмы не играет уже почти год и даже думает о завершении карьеры, но продолжает получать ежегодно по 22.5 миллиона евро.

На втором месте расположился звездный форвард «сливочных» Килиан Мбаппе. Он пришел в чемпионат Испании только летом и сразу получил огромную зарплату – 31.25 миллиона евро в год.

Возглавил рейтинг игрок финансово нестабильного клуба – польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. Его оклад составляет 33.33 миллиона евро за календарный год (примерно 640 тысяч евро в неделю).

Топ-20 футболистов с самой большой зарплатой в Ла Лиге: