Что происходит? Цыганков снова пропустил тренировку Жироны

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков пропустил тренировку своей команды, которая состоялась в пятницу 1 ноября.

Ранее на этой неделе 26-летний футболист восстановился от травмы, из-за которой не играл около месяца, и вернулся к работе в основной группе. Однако за день до матча 12-го тура Ла Лиги с Леганесом Виктор снова отсутствовал на тренировке. Вполне вероятно, что Виктор не примет участия в субботней встрече.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.