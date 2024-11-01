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  4. Что происходит? Цыганков снова пропустил тренировку Жироны
Испания
01 ноября 2024, 16:36 |
856
1

Что происходит? Цыганков снова пропустил тренировку Жироны

У Виктора – проблемы

01 ноября 2024, 16:36 |
856
1
Что происходит? Цыганков снова пропустил тренировку Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков пропустил тренировку своей команды, которая состоялась в пятницу 1 ноября.

Ранее на этой неделе 26-летний футболист восстановился от травмы, из-за которой не играл около месяца, и вернулся к работе в основной группе. Однако за день до матча 12-го тура Ла Лиги с Леганесом Виктор снова отсутствовал на тренировке. Вполне вероятно, что Виктор не примет участия в субботней встрече.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Виктор Цыганков травма тренировка Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
говорили что ушел из Динамо и ушли странные травмы
как оказалось, проблемы никуда не делись
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