Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Испания
01 ноября 2024, 10:22 |
2593
2

Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал

Родри не хочет покидать «Манчестер Сити»

01 ноября 2024, 10:22 |
2593
2
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Вероятность перехода испанского полузащитника английского «Манчестер Сити» Родри в мадридский «Реал» снижается, сообщает издание GiveMeSport.

По информации источника, 28-летний футболист и его представители разочарованы поведением королевского клуба во время церемонии награждения «Золотого мяча 2024».

Напомним, «сливочные» бойкотировали мероприятие, потому что, по их мнению, награду должен был получить бразилец Винисиус Жуниор, а не Родри.

В сезоне 2024/25 из-за травмы Родри провел лишь 3 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. До конца этой кампании испанец вряд ли сможет выйти на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

По теме:
Последний элемент пазла. Воссоединится ли легендарное трио MSN в Майами
Зинченко назвал худший день в своей жизни. Это не начало войны с рф
«Этому человеку все мало». Близниченко высказался о скандальном олигархе
трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Родри Золотой мяч
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге
Футбол | 01 ноября 2024, 09:46 1
«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге
«Какие-то проблемы у вас». Гагарин – об идее проведения игр в Кривом Роге

Вице-президент «Кривбасса» считает, что играть в прифронтовом городе – это важно

Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Футбол | 31 октября 2024, 20:23 3
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда

«Сливочные» хотят подписать Родри

Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Футбол | 31.10.2024, 13:58
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Динамо сыграло договорный матч. Что известно?
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Футбол | 31.10.2024, 20:03
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
Футбол | 01.11.2024, 03:52
ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
ФОТО. Киевское Динамо переодело своих футболистов на Хелловин
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Історія про Родрі роздута. Він вилетів на рік. Страшна травма. Яким він буде після відновлення? Хто купує травмованого гравця, навіть володаря ЗМ? Раніше 2026 року мова про трансфер Родрі йти не може, бо йому треба відновитись і вийти на рівень. Про які трансфери мова? Взагалі МанСіті без Гвардіоли і Де Брюйне наступного сезону - величезні питання. Якою буде команда і чи знайде там собі місце Родрі після травми? 
Ответить
0
Saar
Реал дуже дивний. Спочатку без поваги ставиться до футболіста, який отримує ЗМ, тобто Родрі. Я б сказав, зневажливо, знецінюючи сам трофей - ЗМ. А потім , як ні в чому- хоче купити цього ж Родрі. Мені все рівно на Реал , як і на Родрі, але тут Реал обіс..ся по повній! А Родрі - респект, що не хоче йти в Реал. Він все чудово розуміє
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
31.10.2024, 07:32
Футбол
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 8
Бокс
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 10
Футбол
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем