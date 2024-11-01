Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Родри не хочет покидать «Манчестер Сити»
Вероятность перехода испанского полузащитника английского «Манчестер Сити» Родри в мадридский «Реал» снижается, сообщает издание GiveMeSport.
По информации источника, 28-летний футболист и его представители разочарованы поведением королевского клуба во время церемонии награждения «Золотого мяча 2024».
Напомним, «сливочные» бойкотировали мероприятие, потому что, по их мнению, награду должен был получить бразилец Винисиус Жуниор, а не Родри.
В сезоне 2024/25 из-за травмы Родри провел лишь 3 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. До конца этой кампании испанец вряд ли сможет выйти на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.
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