Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал

Вероятность перехода испанского полузащитника английского «Манчестер Сити» Родри в мадридский «Реал» снижается, сообщает издание GiveMeSport.

По информации источника, 28-летний футболист и его представители разочарованы поведением королевского клуба во время церемонии награждения «Золотого мяча 2024».

Напомним, «сливочные» бойкотировали мероприятие, потому что, по их мнению, награду должен был получить бразилец Винисиус Жуниор, а не Родри.

В сезоне 2024/25 из-за травмы Родри провел лишь 3 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. До конца этой кампании испанец вряд ли сможет выйти на поле. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.