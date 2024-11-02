Другие новости02 ноября 2024, 05:02 |
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ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
Осторожно, очень горячо...
02 ноября 2024, 05:02 |
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Жена экс-футболиста «Динамо» Киев и сборной Украины Артема Кравца – Анна – продолжает впечатлять своей красотой.
Девушка находится на одном из курортов, щедро делясь публикациями со своей аудиторией.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На этот раз Анна опубликовала горячее видео и новые фото с пляжа.
Под пост с пляжными фото пришла даже телеведущая Леся Никитюк, написавшая: «Wooooow».
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