ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры

Жена экс-футболиста «Динамо» Киев и сборной Украины Артема Кравца – Анна – продолжает впечатлять своей красотой.

Девушка находится на одном из курортов, щедро делясь публикациями со своей аудиторией.

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На этот раз Анна опубликовала горячее видео и новые фото с пляжа.

Под пост с пляжными фото пришла даже телеведущая Леся Никитюк, написавшая: «Wooooow».