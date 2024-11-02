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  4. ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
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02 ноября 2024, 05:02 |
854
0

ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры

Осторожно, очень горячо...

02 ноября 2024, 05:02 |
854
0
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
Instagram. Анна Кравец

Жена экс-футболиста «Динамо» Киев и сборной Украины Артема КравцаАнна – продолжает впечатлять своей красотой.

Девушка находится на одном из курортов, щедро делясь публикациями со своей аудиторией.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На этот раз Анна опубликовала горячее видео и новые фото с пляжа.

Под пост с пляжными фото пришла даже телеведущая Леся Никитюк, написавшая: «Wooooow».

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Артем Кравец Анна Кравец видео lifestyle Динамо Киев женская сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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