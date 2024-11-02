Украинка среди лучших: превью к женскому Итоговому турниру

Текущий теннисный сезон близится к завершению, поэтому лучшие теннисистки планеты традиционно собираются на Итоговый турнир. В этом году он впервые пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на крытом хардовом корте. Саудовские нефтедоллары, которые тамошние шейхи сейчас массово вкладывают в спорт, добрались и до тенниса. Поэтому ближайшие три женских Итоговых турнира пройдут именно в Эр-Рияде. Это сразу сказалось на размере призового фонда. В этом году он составит рекордные 15 миллионов 250 тысяч долларов. Для сравнения, в 2023-м цифра была гораздо более скромной – «всего» 9 миллионов.

Следует сказать, что в начале сезона WTA скорректировала свои правила относительно Итогового турнира, чтобы привести их в соответствие с системой АТР. Теперь участие в соревновании гарантированно принимают 7 лучших теннисисток в Чемпионской гонке, а восьмое место отдается одной из победительниц турниров Большого Шлема (ТБШ), которая занимает позицию с 8-й по 20-ю. Именно таким образом в Эр-Рияд попала Барбора Крейчикова, победительница Уимблдона, которая в Чемпионской гонке находится только на 13-м месте.

Также отметим, что система начисления очков на женском Итоговом турнире теперь будет такой же, как и на мужском. То есть, за победу на групповой стадии будет насчитываться 200 очков, а за поражение – ноль (ранее было 250 – за выигрыш и 125 – за проигрыш). Победа в полуфинале принесет теннисистке еще 400 очков, а триумф в финале – дополнительные 500. Игрок, который пройдет турнир без поражений, как и ранее, получит 1500 очков. И более пяти миллионов долларов, между прочим.

Таким образом, восемь теннисисток, выполнивших условия квалификации на турнир, были разделены на две группы. В них каждая должна сыграть по три встречи. В полуфиналы выйдут по две лучшие теннисистки из каждой группы. Здесь все стандартно.

Фиолетовая группа

[1] Арина Соболенко (-)

[4] Жасмин Паолини (Италия)

[5] Елена Рыбакина (Казахстан)

[7] Чжэн Циньвень (Китай)

Арина Соболенко, теннисистка из страны без гимна, флага и совести, является лидером мирового рейтинга. В текущем сезоне ей удалось выиграть сразу два турнира Большого Шлема: Australian Open и US Open. К списку своих побед она добавила тысячники в Цинциннати и Ухани. Успехами Соболенко, безусловно, являются и финалы грунтовых турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме, где сильнее ее была только Ига Свентек. Именно полячку в октябре Соболенко подвинула с вершины женского рейтинга.

Статистика личных встреч с соперницами по группе:

Соболенко – Паолини 2-2 (в этом сезоне 0-0)

Соболенко – Рыбакина 6-3 (1-1)

Соболенко – Циньвень 4-0 (3-0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Жасмин Паолини – яркий пример тому, что топовые результаты в теннисе можно начать показывать в возрасте под 30 лет. 28-летняя итальянка никогда не хватала звезд с неба, пока в текущем году не выиграла хардовый тысячник в Дубае. Дальше – больше: финал Ролан Гаррос на профильном для себя грунте, и, наконец, финал Уимблдона на совершенно непрофильной траве. То есть, серьезные успехи Паолини имеет на всех трех покрытиях. Как следствие, четвертое место в рейтинге, при том, что еще год назад итальянка могла только мечтать о топ-20.

Статистика личных встреч:

Паолини – Рыбакина 2-2 (1-1)

Паолини – Циньвень 0-3 (0-1)

Москвичка Елена Рыбакина, умело спрятавшаяся под флагом Казахстана, провела сильную первую половину сезона. Она выиграла три турнира серии WTA 500: в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте (в Германии в поединке за Порше одолела Марту Костюк). На тысячнике в Майами дошла до финала. Лучшим результатом на ТБШ стал полуфинал Уимблдона. Большой проблемой для Рыбакиной в этом сезоне стала травма спины. Она донимала ее весь год, но с середины лета обострилась настолько, что после британского Шлема Елена сыграла всего на двух турнирах, одержав в сумме лишь одну победу в трех матчах. Азиатскую серию соревнований Рыбакина пропустила полностью.

Статистика личных встреч:

Рыбакина – Циньвень 2-0 (0-0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень в свои 22 года проводит лучший сезон в карьере. Уже на первом ТБШ в Мельбурне она дошла до финала. Следующего серьезного успеха пришлось ждать до июля, когда в рамках подготовки к Олимпийским играм Циньвэнь победила на турнире WTA 250 в Палермо. А уже через две недели произошел исторический для Китая триумф в одиночном разряде на Олимпиаде. Если бы за олимпийское золото давали очки в рейтинг, к Итоговому Чжэн подходила бы значительно выше седьмого текущего места. Наконец, азиатскую серию китаянка прошла блестяще, добравшись на тысячниках в Пекине и Ухани, соответственно, до полуфинала и финала, и победив на пятисотке в Токио на прошлой неделе.

Учитывая текущую форму теннисисток Фиолетовой группы, выделяются две явные фаворитки: Арина Соболенко и Чжэн Циньвень. Интересно, остались ли силы на игру исключительно с топовыми соперницами у китаянки. Ведь в последнее время она провела очень много матчей, также не забываем о возможном джетлаге после Токио. Вряд ли сможет из-за длинной паузы в выступлениях блеснуть уровнем Рыбакина. Паолини здесь выступает своего рода «темной лошадкой», причем больше шансов себя проявить она будет иметь в парном турнире.

Оранжевая группа

[2] Ига Свентек (Польша)

[3] Коко Гофф (США)

[6] Джессика Пегула (США)

[8] Барбора Крейчикова (Чехия)

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Сезон в исполнении Иги Свентек оказался противоречивым. Вроде бы ничего не предвещало проблем для лучшей теннисистки мира. Неудача на Australian Open сменилась титулом на пятисотке в Дохе. Следом же пришел грунтовый сезон, который принес полячке полный триумф: победы на тысячниках в Мадриде и Риме плюс титул на Ролан Гаррос. После уже традиционного невзрачного Уимблдона, правда, удалось взять «лишь» бронзу на парижской Олимпиаде. А вот полуфинал Цинциннати и четвертьфинал US Open привели к неожиданным последствиям. Свентек решила прекратить сотрудничество со своим тренером Томашем Викторовски, пригласив на его место известного специалиста Вима Фиссетта. При этом Ига пропустила всю азиатскую серию турниров.

Статистика личных встреч:

Свентек – Гофф 11-1 (2-0)

Свентек – Пегула 6-4 (0-1)

Свентек – Крейчикова 2-2 (0-0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Для самой молодой, 20-летней участницы Итогового турнира Коко Гофф сезон-2024 начался с победы на турнире в Окленде. Далее последовал ряд неплохих выступлений с полуфиналами на Australian Open и Ролан Гаррос, а также на тысячниках в Индиан-Уэллсе и Риме. Однако лето оказалось совершенно неудачным, включая любимый US Open. Гофф помог перерыв в выступлениях в месяц. После него она взяла титул в Пекине и дошла до полуфинала в Ухани. Правда, в последнем случае американка проиграла Соболенко, совершив 21 двойную ошибку за матч.

Статистика личных встреч:

Гофф – Пегула 1-4 (0-1)

Гофф – Крейчикова 0-1 (0-0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Нынешние выступления Джессики Пегулы достаточно типичны для хороших американских теннисисток. До североамериканской серии турниров, кроме титула на травяной пятисотке в Берлине, вспомнить нечего. Зато стоило игрокам переехать на родной континент Пегулы, сразу пришли победа в Торонто, финал в Цинциннати, первый в карьере финал ТБШ на US Open! И снова две неудачи на тысячниках во время азиатской серии. Такие результаты дали еще один повод конспирологам поплеваться желчью в адрес теннисистки, что отец Джессики Терренс, являясь миллиардером, дома все и всех купил ради дочери. Могло бы быть смешно, если бы не было грустно.

Статистика личных встреч:

Пегула – Крейчикова 1-1 (0-0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Барбора Крейчикова провела абсолютно удивительный сезон. Если заняться математическими подсчетами, получится, что кроме 2000 очков за победу на Уимблдоне, за весь остальной сезон чешка заработала всего 814 очков. Более половины из которых приходятся на четвертьфинал Australian Open. А еще говорят, что не стоит искать логики в футболе. Что же тогда говорить о сезоне в исполнении Крейчиковой?

Фавориткой Оранжевой группы, несмотря на пертурбации внутри команды, остается Ига Свентек. Хотя и крайне трудно пока спрогнозировать, как будет выглядеть полячка после почти двух месяцев простоя. Гораздо проще предположить, что Барбора Крейчикова не сможет в своем нынешнем состоянии сражаться против топовых соперниц. Также можно ожидать, что судьба второй путевки в полуфинал будет решаться в американской дуэли Гофф - Пегула. По иронии судьбы, эта встреча состоится уже в первом круге.

Если же говорить о прогнозе на победительницу всего турнира, главной претенденткой по версии как здравого смысла, так и букмекерских контор является Арина Соболенко. Если Иге Свентек удалось перезагрузиться и найти общий язык с новым тренером, именно она должен стать главной соперницей «нейтральной» теннисистки. У шести прочих игроков шансы на титул кажутся относительно невысокими. Но не забываем, что Итоговый турнир проводится в конце сезона, поэтому сложно оценивать, сколько сил и здоровья осталось у каждой спортсменки. Недаром неожиданностей здесь всегда немало. Элина Свитолина об этом может рассказать больше, чем кто-либо другой.

К сожалению, украинские теннисистки в одиночном разряде на WTA Finals не пробивались с 2019 года. Зато второй раз за три года в парном турнире, который проводится параллельно с одиночным, примет участие украинка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко, тоже не чужой для нашей страны. В позапрошлом году эта пара добралась до полуфинала Итогового турнира.

Текущий сезон для Киченок и Остапенко оказался очень удачным. Украинско-латвийская пара выиграла US Open, а также дошла до финала Australian Open. Пока Людмила Киченок находится на третьей позиции в рейтинге парных игроков мира, и это рекорд для украинских теннисисток.

Восемь лучших женских пар по итогам жеребьевки были поделены на две группы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко (справа)

Зеленая группа

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия)

Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия)

Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия)

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США)

Белая группа

Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия)

Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия)

Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США)

Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова (-)

Прогнозировать шансы пар на титул, как обычно, очень сложно. Даже букмекерские конторы не могут выделить явных фаворитов или аутсайдеров, в отличие от одиночного турнира. На бумаге кажется все же, что Зеленая группа, в которую попала пара с украинкой, выглядит несколько сильнее Белой. Но не более.

В субботу, 2 ноября, турнир стартует матчами Фиолетовой группы в одиночном разряде и Зеленой – в парном. Вашему вниманию расписание стартового дня соревнований.

14.30 Се Шувэй / Элизе Мертенс - Николь Мелихар / Эллен Перес

17.00 Арина Соболенко – Чжэн Циньвень

18.30 Жасмин Паолини – Елена Рыбакина

20.00 Людмила Киченок / Алена Остапенко – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд