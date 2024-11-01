Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается
Юлия Пятова, жена легендарного экс-вратаря полтавской «Ворсклы», донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрея Пятова, подала документы на развод.
Соответствующую информацию опубликовали в блоке «Состояние рассмотрения судебных дел» Печерского районного суда города Киева.
В семье Пятовых 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).
Сейчас Андрей Пятов отвечает за подготовку вратарей донецкого «Шахтера» в составе тренерского штаба Марино Пушича.
ФОТО. Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
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