Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 16:29 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:17
3441
4

Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка

Семья Андрея и Юлии Пятовых распадается

01 ноября 2024, 16:29 | Обновлено 01 ноября 2024, 17:17
3441
4
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Instagram. Андрей и Юлия Пятовы

Юлия Пятова, жена легендарного экс-вратаря полтавской «Ворсклы», донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрея Пятова, подала документы на развод.

Соответствующую информацию опубликовали в блоке «Состояние рассмотрения судебных дел» Печерского районного суда города Киева.

В семье Пятовых 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).

Сейчас Андрей Пятов отвечает за подготовку вратарей донецкого «Шахтера» в составе тренерского штаба Марино Пушича.

ФОТО. Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка

По теме:
Футболист Полесья в матче чемпионата побил рекорд Судакова
«Мой новый красавец». Жена Лунина получила дорогой подарок от мужа
Карпаты подписали нового тренера вратарей
Андрей Пятов Юлия Пятова развод Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Футбол | 31 октября 2024, 22:40 1
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного

Легендарный форвард выделил Тьерри Анри

Последний элемент пазла. Воссоединится ли легендарное трио MSN в Майами
Футбол | 01 ноября 2024, 11:07 5
Последний элемент пазла. Воссоединится ли легендарное трио MSN в Майами
Последний элемент пазла. Воссоединится ли легендарное трио MSN в Майами

Все зависит от решения Неймара и возможностей американского клуба, но Месси очень этого хочет

Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Футбол | 01.11.2024, 10:22
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 01.11.2024, 08:22
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Лаутаро Мартинес удостоен награды Golden Foot
Футбол | 01.11.2024, 16:37
Лаутаро Мартинес удостоен награды Golden Foot
Лаутаро Мартинес удостоен награды Golden Foot
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
виталий жалыбин
норм можно в армию теперь
Ответить
0
vitaha33
Завжди розлучення в сім'ї це трагедія, дуже шкода 
Ответить
0
ILLUMINATOR
19 лет в браке,четверо детей... Тут должна быть очень серьёзная причина.Детей конечно в этом случае жаль...
Ответить
0
zzg77
Вот это гол!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 7
Бокс
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
31.10.2024, 20:03 1
Футбол
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
Экс-игрок команд УПЛ стал гендиректором клуба оккупантов
30.10.2024, 16:33 4
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
Легендарный Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров на данный момент
01.11.2024, 07:47 10
Бокс
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
Билеты на бой легендарного боксера падают в цене. В чем причина?
31.10.2024, 11:21
Бокс
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 7
Футбол
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем