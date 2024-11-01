Юлия Пятова, жена легендарного экс-вратаря полтавской «Ворсклы», донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрея Пятова, подала документы на развод.

Соответствующую информацию опубликовали в блоке «Состояние рассмотрения судебных дел» Печерского районного суда города Киева.

В семье Пятовых 4 ребенка: 3 девочки (Даша, Милана и Майя) и 1 мальчик (Лев).

Сейчас Андрей Пятов отвечает за подготовку вратарей донецкого «Шахтера» в составе тренерского штаба Марино Пушича.

ФОТО. Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка