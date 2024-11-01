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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 21:36 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:43
2089
3

УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф

Крыськив пропустит два матча

01 ноября 2024, 21:36 | Обновлено 01 ноября 2024, 21:43
2089
3
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений после топ-матча минувшего тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (1:1).

Хавбек «Шахтера» Дмитрий Крыськив после прямой красной карточки за подкат получил дисквалификацию на два матча. В УАФ указали, что игрок допустил «серьезное нарушение правил».

Дмитрий пропустит встречи против «Черноморца» и «Зари».

УАФ оштрафовала «Динамо» Киев на 10 тысяч гривен за нарушение дополнительных мер безопасности при организации матча в условиях войны (превышение допустимого количества зрителей).

На 10 тысяч гривен клуб оштрафован за такое же нарушение в матче юношеских команд, а также еще на 5 тысяч – за появление в игровой зоне посторонних людей.

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Дмитрий Крыськив Динамо Киев Динамо - Шахтер Шахтер Донецк КДК УАФ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу дисквалификация штрафы
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
Лише два матчі за пряму червону, з загрозою нанесення травми... Треба, щоб ця криса отримала подібний удар в наступних матчах... Або на тренуванні...
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Demid Romanchik
10 тисяч гривен цена вопроса
...
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