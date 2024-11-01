УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений после топ-матча минувшего тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (1:1).

Хавбек «Шахтера» Дмитрий Крыськив после прямой красной карточки за подкат получил дисквалификацию на два матча. В УАФ указали, что игрок допустил «серьезное нарушение правил».

Дмитрий пропустит встречи против «Черноморца» и «Зари».

УАФ оштрафовала «Динамо» Киев на 10 тысяч гривен за нарушение дополнительных мер безопасности при организации матча в условиях войны (превышение допустимого количества зрителей).

На 10 тысяч гривен клуб оштрафован за такое же нарушение в матче юношеских команд, а также еще на 5 тысяч – за появление в игровой зоне посторонних людей.