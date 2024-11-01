Бой лидеров. Известно, когда пройдет перенесенная игра Александрия – Динамо
Матч 1-го тура УПЛ назначен на 4 декабря
Дирекция Украинской Премьер-лиги назначила дату проведения перенесенного матча 1-го тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо». Игра состоится 4 декабря, точное время начала поединка будет названо позже.
В эту же дату состоится перенесенный матч между львовским «Рухом» и житомирским «Полесьем».
Напомним, эти матчи были перенесены из-за вызова группы игроков в состав олимпийской сборной Украины, которая принимала участие в Олимпийских играх 2024.
После 11 туров «Динамо» и «Александрия» занимают соответственно первое и второе места в турнирной таблице УПЛ, набрав одинаковое количество очков - 26. Обе команды еще не проигрывали в этом розыгрыше чемпионата.
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