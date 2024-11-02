2 ноября на «Энфилде» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 17:00 по киескому времени.

Ливерпуль

Команда чуть менее года назад, в разгар прошлого сезона, вместе с болельщиками была огорошена новостью о том, что ее покидает многолетний наставник. Клопп, впрочем, оформил все красиво, с завоеванным напоследок титулом (правда, только в виде Кубка Лиги) и возвращением красных в топ-3 АПЛ. А руководство летом позаботилось, чтобы весь коллектив, без утраты важных звеньев, достался Арне Слоту. Преемник Юргена, может, и ощущает давление ожиданий. Но справляется с вызовом более чем достойно: он выдал лучший старт (во всех турнирах), с одной оговоркой в виде 0:1 с Ноттингем Форест. В прошлом туре был серьезный тест на обоснованность амбиций, в виде дуэли с Арсеналом. И, дважды там уступая в счете, в итоге мерсисайдцы смогли оформить удовлетворительный для себя результат в виде 2:2.

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Брайтон энд Хоув Альбион

Клуб после взятия с Де Дзерби рекордного 6-го места в АПЛ в 2023-м году серьезно утратил позиции, и на дебют в еврокубках, пусть и не провальный (выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе) всего регресса не спишешь. Скорее сработала демотивация Роберто, и летом итальянца сменил еще более молодой немец. Ну и в состав сделали ряд довольно крупных покупок. В итоге чайки очень неплохо стартовали, особенно Уэлбек, потом сбавили обороты, но к октябрю снова вышли на пик, обыграв потенциальных конкурентов, Тоттенхэм и Ньюкасл. После такого 2:2 с нынешним Вулверхэмптоном уже выглядят осечкой. В Кубке Лиги с тем же Ливерпулем и вовсе проиграли - но тем желаннее реванш прямо сейчас.

Статистика личных встреч

Чайки четырежды кряду не проигрывали, и только в мае капитулировали, уступив 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы безоглядно верят в Салаха и компанию. Они должны выиграть, но просто не будет - стоит присмотреться к варианту с форой +1,5 гола на гостей (коэффициент - 1,81).