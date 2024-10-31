В субботу, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Брайтон Смотреть трансляцию

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