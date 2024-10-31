Англия31 октября 2024, 02:09 |
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Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии
31 октября 2024, 02:09 |
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В субботу, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – БрайтонСмотреть трансляцию
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