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Ливерпуль
02.11.2024 17:00 - : -
Брайтон
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Англия
31 октября 2024, 02:09 |
13
0

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября в 17:00 матч чемпионата Англии

31 октября 2024, 02:09 |
13
0
Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брайтон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Брайтон
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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