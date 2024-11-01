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02.11.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 18:02 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:23
377
13

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняков» в погоне за «Динамо» не должно волновать, что «Черноморец» уже 4 матча не проигрывает

01 ноября 2024, 18:02 | Обновлено 01 ноября 2024, 18:23
377
13
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 2 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса. Стартовый свисток арбитра Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает погоню за киевским «Динамо», которое лидирует в турнирной таблице сезона 2024/2025 на пару с «Александрией». У лидеров таблицы по 26 очков после 10 игр. У «горняков» имеется 20 пунктов также после 10 поединков.

В сложившейся ситуации подопечные Марино Пушича права на ошибку в предстоящем матче не имеют. Впрочем, и не только в нем, а и в других встречах. В предыдущем туре «Шахтер» мог сократить свое отставание от лидирующего дуэта, но в очном поединке с «Динамо» победы не добился – игра, напомним, завершилась вничью 1:1. Эта ничья стала второй для дончан в нынешнем сезоне. Ранее они в матче 8-го тура сыграли в Ровно вничью 1:1 с местным «Вересом».

Впрочем, два ничейных результата в 10 сыгранных матчах – еще более-менее сносный показатель, если брать очковые недоборы «горняков» в текущей кампании. Куда болезненнее для команды являются два поражения, уже имеющиеся в ее пассиве. Во 2-м туре дончане проиграли на киевской «Арене Левый Берег» житомирскому «Полесью» (0:1), а в 4-м туре в Александрии потерпели поражение 3:4 от местных «горожан», которые, напомним, вместе с «Динамо» сейчас лидируют в УПЛ.

За три дня до предстоящего матча с «Черноморцем» «горняки» провели с «Зарей» кубковый поединок 1/8 финала и добились минимальной победы – 1:0. Против луганчан подопечные Пушича сыграли в эконом-режиме. К примеру, на поле так и не появились Эгиналду, Матвиенко, Конопля, Педриньо, а Сикан, Судаков и Зубков вышли на замену в середине второго тайма. Наставник «Шахтера» однозначно дал отдохнуть основным исполнителям коллектива. К слову, против «моряков» точно не сыграет дисквалифицированный Крыськив.

Черноморец

Одесский «Черноморец» ведет борьбу во второй половине турнирной таблицы чемпионата Украины. Так что задачи у «моряков» куда менее амбициозные, нежели у донецкого «Шахтера», но очки для ее выполнения все равно необходимы.

Сейчас команда Александра Бабича занимает 10-ю позицию, имея 12 пунктов. В активе у одесситов по три победы и ничьи, а пассиве – 5 поражений. Любопытно, что «Черноморец» вот уже в четырех поединках УПЛ обходится без поражений. 21 сентября он на своем поле проиграл со счетом 0:1 «Карпатам», а затем набрал 6 очков из 12 возможных (ЛНЗ – 1:1, «Оболонь» – 1:0, «Верес» – 1:1, «Рух» – 1:1).

Подопечных Бабича здорово характеризует то, что в четырех упомянутых для себя позитивных матчах они обязательно поражали ворота соперников. Один раз, но точно забивали. А еще более красноречиво то, что победу над «пивоварами» и ничью с «руховцами» одесситы буквально вырвали поздними голами в заключительных 10-минутках встреч. Получается, игроки «Черноморца» могут и умеют терпеть до последнего, не теряя надежду на успех до самого финального свистка.

На таком качестве нынешней команды Бабича приходится акцентировать сейчас внимание по той причине, что против «горняков» они однозначно будут играть от обороны со ставкой на контратаки. И вполне вероятно, что судьба исхода игры может быть в подвешенном состоянии до самого ее завершения.

История встреч

«Шахтер» и «Черноморец», если не ошибаются статистики, провели между собой в истории чемпионатов Украины 40 матчей. На счету «горняков» 33 победы, у «Черноморца» – два, пять матчей завершились вничью. Мячи 95-17 в пользу донецкого коллектива.

В нынешнем 2024 году команды встречались уже трижды. В апреле они провели поединок 1/2 финала Кубка Украины в нем со счетом 4:1 победил «Шахтер». Затем в мае с интервалом в 4 дня соперники дважды встретились в матчах УПЛ. Оба раза успех вновь сопутствовал «горнякам» – 4:1 в Одессе и 3:0 в Киеве.

Прогноз

Эксперты практически не верят в шансы «Черноморца» на положительный исход предстоящего матча. В нем ждут победу только «Шахтера», а другие варианты исхода поединка считают маловероятными. С такими прогнозами стоит согласиться. «Горняки» - фавориты и с запасом. Поэтому, в матче они однозначно должны добиться победы с преимуществом минимум в два гола.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Зубков, Сикан.

«Черноморец»: Рудько – Бутко, Лацабидзе, Скиба, Кисиль, Джарджу, Кайо Гомес, Ермаков, Габелок, Петряк, Хобленко.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
2 ноября 2024 -
18:00
Черноморец
Обе забьют - да 2.40 Сделать ставку
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 14
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ILLUMINATOR
Моряки,вперёд!
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+2
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Фанькин кот
Эй, народ, кто знает, где Фаня? Слышал, недавно его в невменяемом состоянии подобрали ТЦКшники под какой-то троещинской разливайкой, и отвезли в местную наркологичку. А там Фаню, лишённого водочки животворящей, естессно, накрыла "белочка", поэтому его держат прикованным к кровати и откапывают от делирия. А как токо  подлечат - сразу же  поведут на ВЛК, прикованным наручниками к дежурному менту.
Это правда?
Ответить
0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА  НАКАНЕЦЬТА МАЧЬ БЕЗ НЕРВАВ НАС АЖЕДАЭТ НАШ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ АРЕНДАМОРЕЦ ДРУЖЕСТВЕННО РАСТАВИТ НОЖКИ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ И МАГУЧИМ ШАХТЕРАМ В ТАКИХ ЧЕСТНЫХ МАЧАХ ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ЖОРЕК АБЯЗАН ЗАБЕВАТЬ КАК МОЖНА БОЛЬШЕ И СКАРЕЕ ПАЕХАТЬ В МАНЧЕСТЕР СИТИ ЗАБЕРАТЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗАЛАТОЙ МЯЧИК
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0
Отаман
Гуньдяївці обісрані суркіса, вже почали срати під себе, на гілці найтитулованішого клубу незалежної України донецького Шахтаря
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-1
Pavel_i_CO
Тут буде теж саме, що зі зниклим Арєндуполєм. Кофф зависокий, зазвичай нижче 1.1 було
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-1
Фанькин кот
Только родной Шахтёр, только победа! Хотя Черноморец дружественная нам команда, и при других обстоятельствах можно пожелать им лишь удачи. Но не в этом матче. Здесь фаворит один - это действующий чемпион и участник Лиги Европейских Чемпионов.
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-1
AK.228
4-0
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-1
serhiy
Тут без шансів. Арендуполь - 2.
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-2
Лига
Чемпион выиграет на изи
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-3
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