Марино ПУШИЧ: «Возможно, следующую игру я проведу без нападающего вообще»

2 ноября состоялся матч 12-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Черноморцем» (2:1). Главный тренер «горняков» Марино Пушич на пресс-конференции провоментировал игру, а также ответил на вопрос о составе на игру 4-го тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз»:

– Скажите, пожалуйста, мистер Пушич, насколько вам понравилась игра с точки зрения самоотдачи? Ведь было заметно, что некоторые игроки побереглись, в том числе с вашей помощью: тот же Бондаренко прекрасно провел первый тайм, однако вы его раньше времени заменили, очевидно рассчитывая на него в матче с «Янг Бойз».



– То, какие футболисты будут играть с Янг Бойз, я еще окончательно не решил, я размышляю об этом. Как я говорил в прошлый раз, мы провели два матча, кажется, за четыре дня – имели и будем иметь в будущем очень тяжелый график, поэтому провели эту ротацию. И я должен сказать, что все ребята, которые играли, выступили очень хорошо, показали отличную энергию и дисциплину, придерживались всех футбольных принципов, которые я хочу видеть во время игры. И сегодня мы тоже провели несколько замен – они очень хорошо сработали. Поэтому я очень горжусь всеми своими футболистами, потому что всегда нелегко войти в ритм, когда ты некоторое время не выходишь на поле, но мы сыграли так, как готовились, поэтому я не был удивлен, но очень рад это видеть. И я думаю, рассматривая эту игру, которую мы доминировали с первых минут. Единственное, на что я могу пожаловаться, это то, что, возможно, нам нужно забивать больше голов, опережать соперника, принимать лучшие решения в последней трети поля. Имели один неосторожный момент в первом тайме, но на самом деле это все. Концентрация была на достаточно высоком уровне, и энергия была на высоте, и я очень доволен тем, что увидел сегодня. А что мы будем делать, играя с «Янг Бойз», каких футболистов задействуем? Что ж, приятно видеть, что они все готовы, что у нас много вариантов. Завтра я об этом подумаю, потому что буду анализировать следующего соперника, ведь сегодня мое внимание было полностью на этой игре. Мы идем шаг за шагом, от матча к матчу. И, как я говорил в прошлый раз, никогда не думаю на две игры вперед, даже не смотрю видео этого соперника – я фокусируюсь только на сегодняшней игре. Этот вечер был для нас более важен, потому что, если ты хочешь чего-то достичь, сначала должен концентрироваться на текущем моменте. И я увидел это внимание, эту энергию и эту концентрацию у моей команды сегодня. Поэтому завтра подумаем о «Янге Бойзе» и будем готовиться.

– Сегодня вместо Сикана вы выпустили номинального полузащитника Эгиналду, а не Траоре, которого все ожидали увидеть. С чем это связано?



– Возможно, следующую игру я проведу без нападающего вообще – такое может быть. Траоре играл в прошлом матче два дня назад, Сикан был свеж, поэтому он вышел в старте. Вы могли видеть, что ему нужно было войти в соответствующий ритм, потому что он отсутствовал длительное время. Эгиналда обладала свежей энергией, и это было что-то новое сегодня – выпустить свежего игрока, свежего нападающего. Я знаю, что он также может играть левого и центрального нападающего, так что для него это не новая позиция, потому что мы так делали несколько раз – не только в межсезонье, но и во время официальных матчей. Поэтому есть варианты, я ищу конкретную деталь, конкретные качества игрока, которые, по моему мнению, необходимы в подходящий момент, чтобы изменить ритм или переиграть соперника. Это причина такого изменения, и я думаю, что он проявил себя неплохо.