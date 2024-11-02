Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марино ПУШИЧ: «Возможно, следующую игру я проведу без нападающего вообще»
Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 22:45 |
139
1

Марино ПУШИЧ: «Возможно, следующую игру я проведу без нападающего вообще»

Наставник «Шахтера» рассказал, когда он определится с составом на матч против «Янг Бойз»

02 ноября 2024, 22:45 |
139
1
Марино ПУШИЧ: «Возможно, следующую игру я проведу без нападающего вообще»
ФК Шахтар. Марино Пушич

2 ноября состоялся матч 12-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Черноморцем» (2:1). Главный тренер «горняков» Марино Пушич на пресс-конференции провоментировал игру, а также ответил на вопрос о составе на игру 4-го тура Лиги чемпионов против «Янг Бойз»:

– Скажите, пожалуйста, мистер Пушич, насколько вам понравилась игра с точки зрения самоотдачи? Ведь было заметно, что некоторые игроки побереглись, в том числе с вашей помощью: тот же Бондаренко прекрасно провел первый тайм, однако вы его раньше времени заменили, очевидно рассчитывая на него в матче с «Янг Бойз».


– То, какие футболисты будут играть с Янг Бойз, я еще окончательно не решил, я размышляю об этом. Как я говорил в прошлый раз, мы провели два матча, кажется, за четыре дня – имели и будем иметь в будущем очень тяжелый график, поэтому провели эту ротацию. И я должен сказать, что все ребята, которые играли, выступили очень хорошо, показали отличную энергию и дисциплину, придерживались всех футбольных принципов, которые я хочу видеть во время игры. И сегодня мы тоже провели несколько замен – они очень хорошо сработали. Поэтому я очень горжусь всеми своими футболистами, потому что всегда нелегко войти в ритм, когда ты некоторое время не выходишь на поле, но мы сыграли так, как готовились, поэтому я не был удивлен, но очень рад это видеть. И я думаю, рассматривая эту игру, которую мы доминировали с первых минут. Единственное, на что я могу пожаловаться, это то, что, возможно, нам нужно забивать больше голов, опережать соперника, принимать лучшие решения в последней трети поля. Имели один неосторожный момент в первом тайме, но на самом деле это все. Концентрация была на достаточно высоком уровне, и энергия была на высоте, и я очень доволен тем, что увидел сегодня. А что мы будем делать, играя с «Янг Бойз», каких футболистов задействуем? Что ж, приятно видеть, что они все готовы, что у нас много вариантов. Завтра я об этом подумаю, потому что буду анализировать следующего соперника, ведь сегодня мое внимание было полностью на этой игре. Мы идем шаг за шагом, от матча к матчу. И, как я говорил в прошлый раз, никогда не думаю на две игры вперед, даже не смотрю видео этого соперника – я фокусируюсь только на сегодняшней игре. Этот вечер был для нас более важен, потому что, если ты хочешь чего-то достичь, сначала должен концентрироваться на текущем моменте. И я увидел это внимание, эту энергию и эту концентрацию у моей команды сегодня. Поэтому завтра подумаем о «Янге Бойзе» и будем готовиться.

– Сегодня вместо Сикана вы выпустили номинального полузащитника Эгиналду, а не Траоре, которого все ожидали увидеть. С чем это связано?


– Возможно, следующую игру я проведу без нападающего вообще – такое может быть. Траоре играл в прошлом матче два дня назад, Сикан был свеж, поэтому он вышел в старте. Вы могли видеть, что ему нужно было войти в соответствующий ритм, потому что он отсутствовал длительное время. Эгиналда обладала свежей энергией, и это было что-то новое сегодня – выпустить свежего игрока, свежего нападающего. Я знаю, что он также может играть левого и центрального нападающего, так что для него это не новая позиция, потому что мы так делали несколько раз – не только в межсезонье, но и во время официальных матчей. Поэтому есть варианты, я ищу конкретную деталь, конкретные качества игрока, которые, по моему мнению, необходимы в подходящий момент, чтобы изменить ритм или переиграть соперника. Это причина такого изменения, и я думаю, что он проявил себя неплохо.

По теме:
Виталий ПЕРВАК: «Ничего не удавалось впереди, были какие-то полумоменты»
Ингулец установил интересный рекорд, больше всего использовав длинные пасы
Тренер Черноморца: «Мы были Шахтером, а Шахтер был Арсеналом»
Марино Пушич Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 02 ноября 2024, 11:48 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец

Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ

У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
Футбол | 02 ноября 2024, 19:45 7
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити

«Вишни» шокировали подопечных Жузепа Гвардиолы

Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Футбол | 02.11.2024, 09:05
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Футбол | 02.11.2024, 07:48
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Пушич оценил победу Шахтера и назвал основную проблему команды
Футбол | 02.11.2024, 20:46
Пушич оценил победу Шахтера и назвал основную проблему команды
Пушич оценил победу Шахтера и назвал основную проблему команды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
краще без воротаря
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 17
Футбол
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
Сколько раундов? Известны правила боя Майка Тайсона и Джейка Пола
Сколько раундов? Известны правила боя Майка Тайсона и Джейка Пола
01.11.2024, 19:11 4
Бокс
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
02.11.2024, 05:02 8
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
Простой парень из Душанбе поставил мировой рекорд
31.10.2024, 16:09 6
Футбол
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем