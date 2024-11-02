Украина. Премьер лига02 ноября 2024, 18:03 |
161
0
Шахтер – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча 12-го тура УПЛ
02 ноября 2024, 18:03 |
161
0
В субботу, 2 ноября, в 18:00 проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Черноморец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
УПЛ. 12-й тур, 2 ноября.
Шахтер – Черноморец – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2024, 12:12 5
В Одессе сейчас практически нет игроков среднего возраста: либо ветераны, либо вчерашние юниоры
Футбол | 02 ноября 2024, 17:31 0
2 ноября «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в чемпионате Англии
Футбол | 02.11.2024, 07:45
Футбол | 02.11.2024, 11:48
Футбол | 02.11.2024, 09:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.11.2024, 19:11 4
01.11.2024, 10:22 4
31.10.2024, 20:32 6
31.10.2024, 22:40 1
01.11.2024, 15:34 4
02.11.2024, 10:01
02.11.2024, 03:11
31.10.2024, 22:20 11