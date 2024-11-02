Шахтер – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 2 ноября, в 18:00 проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Черноморец».

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Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

УПЛ. 12-й тур, 2 ноября.

Шахтер – Черноморец – 0:0 (обновляется)