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Премьер-лига
Шахтер Донецк
02.11.2024 18:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 06:42 |
72
0

Шахтер – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12 тура Украинской Премьер-лиги

02 ноября 2024, 06:42 |
72
0
Шахтер – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 2 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий «Шахтер» продолжает борьбу за лидерство в УПЛ, пытаясь сократить отставание от «Динамо» и «Александрии», имеющих по 26 очков. Пока «горняки» имеют 20 очков после 10 матчей, включая два ничейных результата, один из которых – в игре с «Динамо» (1:1). Команду беспокоят два поражения сезона, в том числе проигрыши «Полесью» (0:1) и «Александрии» (3:4), повлиявших на текущее положение. Перед матчем с «Черноморцем» главный тренер Пушич дал отдохнуть ключевым игрокам, но в игре не сможет принять участие дисквалифицированный Крыськив.

«Черноморец» располагается во второй половине таблицы, играет в оборонном стиле, имеет хорошую серию без поражений и готов навязать «Шахтеру» борьбу в надежде на контратаки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
2 ноября 2024 -
18:00
Черноморец
Обе забьют - да 2.40 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер - Черноморец текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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