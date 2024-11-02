Шахтер Донецк

Шахтер – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 12 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 2 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.
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Донецкий «Шахтер» продолжает борьбу за лидерство в УПЛ, пытаясь сократить отставание от «Динамо» и «Александрии», имеющих по 26 очков. Пока «горняки» имеют 20 очков после 10 матчей, включая два ничейных результата, один из которых – в игре с «Динамо» (1:1). Команду беспокоят два поражения сезона, в том числе проигрыши «Полесью» (0:1) и «Александрии» (3:4), повлиявших на текущее положение. Перед матчем с «Черноморцем» главный тренер Пушич дал отдохнуть ключевым игрокам, но в игре не сможет принять участие дисквалифицированный Крыськив.
«Черноморец» располагается во второй половине таблицы, играет в оборонном стиле, имеет хорошую серию без поражений и готов навязать «Шахтеру» борьбу в надежде на контратаки.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец» в украинской версии сайта.
18:00
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