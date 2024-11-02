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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 19:57 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:09
1752
52

Гол в раздевалку принес победу. Шахтер переиграл Черноморец

За донецкую команду отличились Зубков и Бондаренко, за одесситов забил Габелок

02 ноября 2024, 19:57 | Обновлено 02 ноября 2024, 20:09
1752
52
Гол в раздевалку принес победу. Шахтер переиграл Черноморец
ФК Шахтер

Субботнюю программу 12-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние во Львове между донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем».

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль, начав расшатывать насыщенные защитные построения соперников. Одесситы сконцентрировались на обороне и им весьма неплохо удавалось противодействовать натиску «оранжево-черных». Справлялись «моряки» и с периодическими навесами в свою штрафную.

Впрочем, хозяева не форсировали события, монотонно выискивая свободные зоны на половине поля «Черноморца». «Черно-синие» редко проводили свои контрвыпады, но именно они записали в свой актив первый удар в створ ворот. Правда, Янаков не доставил особых проблем Ризныку. А «горняки» таки нашли возможность вскрыть оборону соперников. После вертикальной передачи Марлона в штрафную «Черноморца» Зубков точно пробил в дальний угол.

Забив гол, «оранжево-черные» продолжили атаковать, но неожиданно мяч оказался в их воротах. Скиба нашел в штрафной «Шахтера» Габелка, который нанес удар с разворота. Мяч от рук Ризныка залетел в сетку.

«Горняки» снова обступили штрафную «моряков», пытаясь не откладывать на потом реализацию своего преимущества. И едва не отправил мяч в сетку Судаков, после сильного удара которого Рудько кончиками пальцев перевел мяч в перекладину. Одесситам становилось все сложнее сдерживать натиск соперников. Был близок к успеху тот же Судаков, который из-за пределов штрафной совсем немного не попал в угол. Еще раз свою команду спас Рудько, отбивший удар Невертона с близкого расстояния.

И все же, «моряки» не смогли удержать ничейный счет в первом тайме. После навеса с углового и скидки Сикана Марлон ударом головой попал в перекладину, а Бондаренко добил мяч в ворота.

Первую угрозу воротам во второй половине встречи создали одесситы. Ризнык в падении среагировал на удар Янакова из-за пределов штрафной. Да и в целом, после перерыва «моряки» заиграли по-другому. Они начали использовать прессинг и заиграли более активно. Благодаря этому «оранжево-черным» стало проще находить свободные зоны возле штрафной соперников, но они этим не воспользовались.

Время шло, счет не менялся, и это обстоятельство оставляло надежды для «Черноморца». «Горняки», как это часто происходило в текущем сезоне при устраивающем их результате, действовали академично и без особой остроты. Болельщики так и не дождались какой-то кульминации. «Оранжево-черные» довели игру до победного окончания, не позволив соперникам что-либо создать у своих ворот.

В следующем туре команды проведут домашние поединки. «Шахтер» встретится с «Зарей», которую на этой неделе выбил из Кубка Украины, а «Черноморец» сыграет с «Ворсклой».

Украинская Премьер-лига. 12 тур

«Шахтер» – «Черноморец» – 2:1

Голы: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20

«Шахтер»: Ризнык Конопля, Грам, Матвиенко, Педро Энрике Бондаренко (Педриньо, 69), Марлон (Степаненко, 56), Судаков Зубков, Сикан (Эгиналду, 69), Невертон

«Черноморец»: Рудько Бутко, Жаржу, Скиба, Кисиль (Калин, 85) Билошевский — Кайо Гомес (Пшеничнюк, 68), Шпорн (Васильев, 78), Габелок (Ермаков, 68), Янаков Хобленко (Попов, 68)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер - Черноморец отчеты Артем Габелок Александр Зубков Артем Бондаренко
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 52
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Tower Bridge
Гол принёс в раздевалку победу
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+3
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Saar
Галімий відскок від самого лайнового клубу України!
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Чорноморець не міг і дуже не хотів. Захист просто цирк. Шахтар як завжди - ніяк.
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+2
Pavel_i_CO
Як і прогнозували - жодного підкату та жодної жовтої картки. Можна привітати Юзівку з перемогою)
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0
Лига
Чемпион на изи выиграл, теперь  удачи в Лче
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0
Показать Скрыть 16 ответов
alex belogubko
ЧО сами себе привезли 2 гол
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0
TolsTIyELF
Не потрібен Бондоренко реброву, йому потрібні судакови шапоренки та степаненки щоб зливати матчі.
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-1
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Фанькин кот
С заслуженной, трудовой победой! Видно было, что горняки берегли силы на Янг Бойз. И это правильно!
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-1
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AK.228
Шпрот в ахуе.. как жить!?
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-2
ILLUMINATOR
Черноморцу нужно отказаться от аренды игроков и плотно поработать зимой на трансферном рынке.
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-2
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Отаман
Дуже добре найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар🥳
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-3
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Гнус
Наша днонама 6 Черноморцу забивала, когда было 13 арендованных!
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-4
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дыряво с пердя 🤣
Победа! Победа! Победа
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-5
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AK.228
Галимый Шпрот в Ахуе
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-5
Серж
Типичный договорняк. Какая там борьба? Имитация типичная
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-5
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