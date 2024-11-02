Гол в раздевалку принес победу. Шахтер переиграл Черноморец

Субботнюю программу 12-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние во Львове между донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем».

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль, начав расшатывать насыщенные защитные построения соперников. Одесситы сконцентрировались на обороне и им весьма неплохо удавалось противодействовать натиску «оранжево-черных». Справлялись «моряки» и с периодическими навесами в свою штрафную.

Впрочем, хозяева не форсировали события, монотонно выискивая свободные зоны на половине поля «Черноморца». «Черно-синие» редко проводили свои контрвыпады, но именно они записали в свой актив первый удар в створ ворот. Правда, Янаков не доставил особых проблем Ризныку. А «горняки» таки нашли возможность вскрыть оборону соперников. После вертикальной передачи Марлона в штрафную «Черноморца» Зубков точно пробил в дальний угол.

Забив гол, «оранжево-черные» продолжили атаковать, но неожиданно мяч оказался в их воротах. Скиба нашел в штрафной «Шахтера» Габелка, который нанес удар с разворота. Мяч от рук Ризныка залетел в сетку.

«Горняки» снова обступили штрафную «моряков», пытаясь не откладывать на потом реализацию своего преимущества. И едва не отправил мяч в сетку Судаков, после сильного удара которого Рудько кончиками пальцев перевел мяч в перекладину. Одесситам становилось все сложнее сдерживать натиск соперников. Был близок к успеху тот же Судаков, который из-за пределов штрафной совсем немного не попал в угол. Еще раз свою команду спас Рудько, отбивший удар Невертона с близкого расстояния.

И все же, «моряки» не смогли удержать ничейный счет в первом тайме. После навеса с углового и скидки Сикана Марлон ударом головой попал в перекладину, а Бондаренко добил мяч в ворота.

Первую угрозу воротам во второй половине встречи создали одесситы. Ризнык в падении среагировал на удар Янакова из-за пределов штрафной. Да и в целом, после перерыва «моряки» заиграли по-другому. Они начали использовать прессинг и заиграли более активно. Благодаря этому «оранжево-черным» стало проще находить свободные зоны возле штрафной соперников, но они этим не воспользовались.

Время шло, счет не менялся, и это обстоятельство оставляло надежды для «Черноморца». «Горняки», как это часто происходило в текущем сезоне при устраивающем их результате, действовали академично и без особой остроты. Болельщики так и не дождались какой-то кульминации. «Оранжево-черные» довели игру до победного окончания, не позволив соперникам что-либо создать у своих ворот.

В следующем туре команды проведут домашние поединки. «Шахтер» встретится с «Зарей», которую на этой неделе выбил из Кубка Украины, а «Черноморец» сыграет с «Ворсклой».

Украинская Премьер-лига. 12 тур

«Шахтер» – «Черноморец» – 2:1

Голы: Зубков, 17, Бондаренко, 45+2 – Габелок, 20

«Шахтер»: Ризнык – Конопля, Грам, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко (Педриньо, 69), Марлон (Степаненко, 56), Судаков – Зубков, Сикан (Эгиналду, 69), Невертон

«Черноморец»: Рудько – Бутко, Жаржу, Скиба, Кисиль (Калин, 85) – Билошевский — Кайо Гомес (Пшеничнюк, 68), Шпорн (Васильев, 78), Габелок (Ермаков, 68), Янаков – Хобленко (Попов, 68)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

ШАХТЕР - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА