ВИДЕО. Человек с большой буквы. Благородный поступок Канте

Полузащитник клуба «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии Н'Голо Канте провел уборку футбольного поля, чем в очередной раз завоевал уважение со стороны болельщиков.

Во время матча 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Ахли» на газоне оказались фанатские флаги в желто-черной расцветке. Все футболисты проигнорировали присутствие мусора на поле – только Канте уделил время, чтобы убрать посторонние предметы.

В результате Нголо и команда одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Typical N’Golo Kante…



Al-Ittihad fans threw hundreds of yellow and black flags on the field.



All the players took a drinks break. But Kante stayed on the field to clean up! 🧹 pic.twitter.com/ckvIXvdnH0