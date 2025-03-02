В воскресенье, 2 марта, проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» и «Рух».

Футбольное событие происходит в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского».

Уже на 3-й минуте матча луганский клуб вышел вперед благодаря удачным действиям Александра Яцыка. Молодой игрок оказался в нужном месте, благодаря чему Яцык отлично сыграл на добивании.

ВИДЕО. Реализовали первую возможность. Заря на первых минутах забила Руху