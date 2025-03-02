Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реализовали первую возможность. Заря на первых минутах забила Руху
Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 15:38 | Обновлено 02 марта 2025, 15:57
265
0

ВИДЕО. Реализовали первую возможность. Заря на первых минутах забила Руху

Забитым мячом отличился Александр Яцык

02 марта 2025, 15:38 | Обновлено 02 марта 2025, 15:57
265
0
ВИДЕО. Реализовали первую возможность. Заря на первых минутах забила Руху
ФК Заря. Александр Яцык

В воскресенье, 2 марта, проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» и «Рух».

Футбольное событие происходит в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского».

Уже на 3-й минуте матча луганский клуб вышел вперед благодаря удачным действиям Александра Яцыка. Молодой игрок оказался в нужном месте, благодаря чему Яцык отлично сыграл на добивании.

ВИДЕО. Реализовали первую возможность. Заря на первых минутах забила Руху

По теме:
Ингулец показал, как выглядит раздевалка после победы над Кривбассом
Ингулец – Кривбасс – 2:0. Не все еще потеряно. Видео голов и обзор матча
Заря – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Александр Яцык
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Футбол | 02 марта 2025, 07:25 5
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина

«Ман Сити» главный фаворит на трансфер Андрея

Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Футбол | 01 марта 2025, 19:15 23
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского
Каладзе после критики Шевченко отреагировал на спор Трампа и Зеленского

Экс-игрок «Милана» и «Динамо» поддержал Трампа 

«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
Футбол | 02.03.2025, 15:30
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
«Знаю историю изнутри». Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
Футбол | 02.03.2025, 08:45
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
САБО: «У меня был приказ от Медведчука и Суркисов это сделать»
ФОТО. Экс-жена игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью
Футбол | 02.03.2025, 13:13
ФОТО. Экс-жена игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью
ФОТО. Экс-жена игрока сборной Украины провоцирует почти обнаженной грудью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
02.03.2025, 08:23 6
Футбол
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
Одного из лучших боксеров современности обвинили в допинге
01.03.2025, 03:10 2
Бокс
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
Усик надавал по голове. Фьюри отреагировал на перепалку Зеленского и Трампа
01.03.2025, 08:15 19
Бокс
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
Лунин прокомментировал пропущенный гол Куртуа. Реал потерпел громкое фиаско
02.03.2025, 08:25 10
Футбол
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
Известно, сколько денег потерял Дюбуа за отказ драться с Паркером
01.03.2025, 02:18 1
Бокс
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил невероятный мировой рекорд в прыжках с шестом
01.03.2025, 00:23 10
Другие виды
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
Шовковский прокомментировал потерю очков Динамо в матче УПЛ
28.02.2025, 17:48 9
Футбол
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
Роналдо назвал единственного игрока, который лучше Месси и Марадоны
01.03.2025, 07:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем