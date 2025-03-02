Украина. Премьер лига02 марта 2025, 15:38 | Обновлено 02 марта 2025, 15:57
265
0
ВИДЕО. Реализовали первую возможность. Заря на первых минутах забила Руху
Забитым мячом отличился Александр Яцык
02 марта 2025, 15:38 | Обновлено 02 марта 2025, 15:57
265
0
В воскресенье, 2 марта, проходит поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» и «Рух».
Футбольное событие происходит в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского».
Уже на 3-й минуте матча луганский клуб вышел вперед благодаря удачным действиям Александра Яцыка. Молодой игрок оказался в нужном месте, благодаря чему Яцык отлично сыграл на добивании.
ВИДЕО. Реализовали первую возможность. Заря на первых минутах забила Руху
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 марта 2025, 07:25 5
«Ман Сити» главный фаворит на трансфер Андрея
Футбол | 01 марта 2025, 19:15 23
Экс-игрок «Милана» и «Динамо» поддержал Трампа
Футбол | 02.03.2025, 15:30
Футбол | 02.03.2025, 08:45
Футбол | 02.03.2025, 13:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.03.2025, 08:23 6
01.03.2025, 03:10 2
01.03.2025, 08:15 19
02.03.2025, 08:25 10
01.03.2025, 02:18 1
01.03.2025, 00:23 10
28.02.2025, 17:48 9
01.03.2025, 07:47 1