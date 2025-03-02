Италия02 марта 2025, 15:44 | Обновлено 02 марта 2025, 15:55
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Малиновский против Коваленко. Известны составы на матч Дженоа – Эмполи
Матч пройдет 2 марта в 16:00
02 марта 2025, 15:44 | Обновлено 02 марта 2025, 15:55
413
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В воскресенье, 2 марта, будет сыгран матч 27-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Эмполи».
Местом проведения встречи станет арена «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Тренеры обеих команд определились со стартовым составом на поединок. Что Руслан Малиновский, Виктор Коваленко начнут противостояние со скамейки для запасных.
Перед началом матча «Дженоа» находится на 12-й позиции турнирной таблицы Серии А (30 очков), тогда как «Эмполи» занимает 18-Е место (21 балл).
Стартовые составы на матч «Дженоа» – «Эмполи»
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