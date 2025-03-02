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Италия
02 марта 2025, 15:44 | Обновлено 02 марта 2025, 15:55
413
0

Малиновский против Коваленко. Известны составы на матч Дженоа – Эмполи

Матч пройдет 2 марта в 16:00

02 марта 2025, 15:44 | Обновлено 02 марта 2025, 15:55
413
0
Малиновский против Коваленко. Известны составы на матч Дженоа – Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 2 марта, будет сыгран матч 27-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Эмполи».

Местом проведения встречи станет арена «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Тренеры обеих команд определились со стартовым составом на поединок. Что Руслан Малиновский, Виктор Коваленко начнут противостояние со скамейки для запасных.

Перед началом матча «Дженоа» находится на 12-й позиции турнирной таблицы Серии А (30 очков), тогда как «Эмполи» занимает 18-Е место (21 балл).

Стартовые составы на матч «Дженоа» – «Эмполи»

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Руслан Малиновский Виктор Коваленко Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа Эмполи стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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