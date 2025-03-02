ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Аррегини. Новая ведущая Реал Мадрид-TV – огонь

Новая ведущая клубного телеканала «Реала» — итальянка Мария Аррегини.

Ранее она десять лет занималась плаванием и изучала журналистику. Помимо спортивной журналистики, Мария также строит карьеру модели, регулярно радуя подписчиков горячими фотографиями.

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Её часто сравнивают с Дилеттой Леоттой. Мария планирует развивать формат интервью в соцсетях.

Многие фанаты считают, что её популярность выросла благодаря большим формам.

Она призналась, что с детства поддерживала «Реал».