Другие новости02 марта 2025, 05:59 |
712
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Аррегини. Новая ведущая Реал Мадрид-TV – огонь
Вы поймете, почему её взяли на работу...
02 марта 2025, 05:59 |
712
0
Новая ведущая клубного телеканала «Реала» — итальянка Мария Аррегини.
Ранее она десять лет занималась плаванием и изучала журналистику. Помимо спортивной журналистики, Мария также строит карьеру модели, регулярно радуя подписчиков горячими фотографиями.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Её часто сравнивают с Дилеттой Леоттой. Мария планирует развивать формат интервью в соцсетях.
Многие фанаты считают, что её популярность выросла благодаря большим формам.
Она призналась, что с детства поддерживала «Реал».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 марта 2025, 22:34 2
Украинец забил на 38-й минуте
Футбол | 01 марта 2025, 07:47 1
Легендарный бразилец выделил Пеле
Футбол | 02.03.2025, 05:34
Футбол | 01.03.2025, 11:54
Футбол | 01.03.2025, 22:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.02.2025, 09:30 9
01.03.2025, 09:23 8
28.02.2025, 18:21 2
28.02.2025, 16:29 2
28.02.2025, 07:55 1
28.02.2025, 08:00 2
01.03.2025, 02:34
28.02.2025, 00:42 5