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02 марта 2025, 05:59 |
712
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Аррегини. Новая ведущая Реал Мадрид-TV – огонь

Вы поймете, почему её взяли на работу...

02 марта 2025, 05:59 |
712
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Аррегини. Новая ведущая Реал Мадрид-TV – огонь
Instagram. Мария Аррегини

Новая ведущая клубного телеканала «Реала» — итальянка Мария Аррегини.

Ранее она десять лет занималась плаванием и изучала журналистику. Помимо спортивной журналистики, Мария также строит карьеру модели, регулярно радуя подписчиков горячими фотографиями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Её часто сравнивают с Дилеттой Леоттой. Мария планирует развивать формат интервью в соцсетях.

Многие фанаты считают, что её популярность выросла благодаря большим формам.

Она призналась, что с детства поддерживала «Реал».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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